Nemzeti Sportrádió

Semenyo kezd Panama ellen, Inaki Williams nem – íme, a kezdőcsapatok!

M. B.M. B.
2026.06.18. 00:10
Fotó: Getty Images
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Panama foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra Ghána
Kihirdették a Ghána–Panama világbajnoki csoportmérkőzés kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
GHÁNA–PANAMA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 1 óra. Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
GHÁNA: Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu, Yirenky, Nuamah – Sulemana – Ayew. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)
A kispadon: Anang, Asare (kapusok), Seidu, Mumin, Baba, Oppong, Luckassen, Sibo, Issahaku, Baah, Williams, Boakye, Thomas-Asante, Adu.
PANAMA: Mosquera – Blackman, Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez, J. L. Rodríguez – Bárcenas, Waterman. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)
A kispadon: Samudio, Mejía (kapusok), Escobar, Farina, E. Davis, Miller, Guriérrez, Carrasquilla, I. Díaz, Quintero, Godoy, Yanis, Londono, T. Rodríguez, Fajardo.  

 

 

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