Sámán is segíti a ghánaiakat, mágia kell Harry Kane ellen

A ghánaiak biztosra mennek az angolok ellen. Egy állítólagosan híres sámán, Nana Kwaku Bonsam ugyanis átkot szórt Harry Kane-re, az angolok csapatkapitányára a két csapat keddi vb-meccse előtt.

„Harry Kane-en dolgozom. Már korábban is bebizonyítottam, mire vagyok képes, így tudom, mit kell tennem, hogy megállítsam őt. Híres vagyok a jóslataimról. Nem kívánok neki súlyos sérülést. Annyi elég lesz, hogy megakadályozzam a góllövésben. Megteszem, ami tőlem telik, hogy ezzel segíthessek Ghánának” – idézte Bonsam sámánt a brit Daily Mail. Bonsam azt állítja, hogy ereje a Kofi Oo Kofi szentélyből származik, és „Afrika egyetlen igazi emberének” nevezi magát. A saját érdemének tulajdonítja azt is, hogy 2014-ben Cristiano Ronaldo kihagyta a portugálok Ghána elleni mérkőzését a brazíliai világbajnokságon.

Mindez jól jelzi, hogy világszerte egyre többen gondolják úgy: Harry Kane-t megállítani csak varázslattal, mágiával lehet. Aki látta a Bayern München csatárának tündöklését Horvátország ellen, az nem is csodálkozik ezen. Emberemlékezet óta nem kezdett ilyen látványos játékkal, ilyen meggyőző futballal világbajnokságot az angol válogatott. Kane duplázott Dallasban a horvátok ellen, majd 2–2 után Jude Bellingham és Marcus Rashford is betalált. Utóbbi nyilatkozott az Angol Labdarúgó-szövetségnek a Ghána elleni mérkőzés előtt.

„Olyan intenzitással kell játszanunk, amelyet nem tud követni a ghánai csapat, és meg kell próbálnunk végig ehhez tartani magunkat” – mondta az idényt kölcsönben a Barcelonában játszó Manchester United-csatár az FA honlapján. – Ha ezen a szinten tudunk játszani, azzal újabb meccseket nyerhetünk. Játékosként csak erre kell koncentrálnunk. Csak tovább kell hajszolnunk magunkat. De képesek vagyunk tartani ezt a tempót, egy világbajnokságon nem is tehetünk másként. Egy csapat vagyunk, és pontosan ugyanúgy kell harcolnunk egymásért, mint a klubcsapatainkban. A legfőbb nehézség most az, hogy mindenki játszani akar, és mindenki megérdemelné, hogy játsszon is. Akik csalódottnak érzik magukat, azoknak meg kell tanulniuk kezelni ezt a helyzetet, mert hosszú a vébé, és mindenkire szükség lesz.”

Rashford sem volt kezdő Luka Modricék ellen, de beállva élt a lehetőséggel. A The Sunnak megszólaló angol csatárlegenda, Alan Shearer, miközben elégedett volt hazája válogatottjával az első meccsen, Thomas Tuchel szövetségi kapitány helyében két helyen változtatna a kezdőcsapaton: „Nálam a támadósorban Rashford kezdene Anthony Gordon helyén, a védelemben pedig John Stones helyett Marc Guéhi” – fogalmazott Shearer, aki ezúttal konkrét tippet is adott: szerinte Anglia 3–1-re nyer, Harry Kane újra betalál, és megszerzi az első gólját a válogatottban Elliot Anderson.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón angol oldalról részt vett Ollie Watkins, aki a legérdekesebben arról beszélt, hogy Thomas Tuchel irányítása alatt milyen – jó értelemben vett – szigorúság és rend uralkodik a táborban.

„Nem fél rád kiabálni, olykor leüvölti a fejedet. Mindig a maximumra törekszik, és ezt várja el tőled is mindennap – fogalmazott az Aston Villa friss Európa-liga-győztes támadója. – Szerintem ez csak azt mutatja, hogy győztes típus, és hogy mindig magasra teszi a mércét. De erre van szükség, ha a cél a világbajnokság megnyerése. Nagyon igényes, edzésen kívül viszont nyugodt és kiegyensúlyozott.”

Thomas Tuchel nem zárta ki, hogy a horvátok ellen a hajrában becserélt, egy ideje Achilles-ín-sérüléssel küzdő Bukayo Saka akár már kezdő is lehet.

„Nem számítottam rá, hogy már a csoportkörben is a segítségünkre lehet, de szerencsére nagyon jól halad a felépülése – fogalmazott az angolok szövetségi kapitánya. – Nem vagyok fizioterapeuta, de egyetlen napot sem hagyott ki az edzésekből, ez jót jelent. Rengeteg mérkőzést játszott az elmúlt években, kulcsfontosságú játékosa az Arsenalnak, mindig minőséget hoz a pályára, és nekünk is nagy szükségünk van rá. Mindenki láthatja, hogy milyen fontos játékosunk, fokozatosan egyre jobban terheljük majd.”

Carlos Queiroz bizakodó (Fotó: AFP)

Az angolok remek formája ellenére optimistán várja a mérkőzést a ghánaiak portugál szövetségi kapitánya, Carlos Queiroz, aki elégedettségét fejezte ki a csapat fejlődésével kapcsolatban.

„Jól fejlődünk csapatként – fogalmazott a szakvezető. – Új taktikai rendszerrel dolgozunk, amely révén a támadójátékunkban jobban ki tudjuk használni az adottságainkat. Öröm látni, hogy a játékosaim ilyen gyorsan képesek alkalmazkodni ehhez az újításhoz. Vertikális, gyors és intenzív futballra törekszünk. Lépésről lépésre teszik a magukévá a játékosok a rendszer elemeit. Biztató, amit eddig láttam a csapattól.”

Luka Modric kétszázadik válogatott fellépése jön

Luka Modric a 200. válogatottsága küszöbére lépett (Fotó: AFP)

Elképesztő teljesítmény: Luka Modric Panama ellen a kétszázadik alkalommal lép pályára a válogatottban, ezzel ő lesz a negyedik olyan futballista, aki eléri ezt a számot. A horvát közszolgálati média szerint Cristiano Ronaldo 229-szer, Bader Al-Mutawa 202-szer, Lionel Messi 201-szer játszott hazája válogatottjában, hozzájuk csatlakozik Luka Modric.

„Hihetetlen utazáson veszek részt, sohasem gondoltam volna, hogy idáig jutok és öt világbajnokságon játszhatok – idézte a horvát közmédia a 40 éves aranylabdást. – Akkoriban csak egy fiú voltam nagy álmokkal, s az volt a legnagyobb vágyam, hogy egyszer pályára léphessek a nemzeti csapatban. Hihetetlen, hogy most egy lépésre vagyok a kétszázadiktól… Minden nagy torna jobb játékossá és jobb emberré tett, ezt pedig a csapattársaimnak és az edzőimnek köszönhetem.”

Luka Modric 2006. március elsején mutatkozott be a válogatottban az Argentína elleni 3–2-es győzelem alkalmával Zlatko Kranjcar szövetségi kapitánynál. Az első gólját öt hónappal később, a nyolcadik fellépésen szerezte, mégpedig az akkori világbajnok Olaszország elleni 2–0-s siker alkalmával Livornóban. A Real Madriddal hat Bajnokok Ligáját nyerő világklasszis öt-öt világ- és Európa-bajnokságon vett részt, csapatkapitányként a 2018-as vb-n ezüstéremig, a 2022-es tornán pedig bronzéremig vezette a horvát válogatottat. Emellett ő volt a kapitánya a 2023-as Nemzetek Ligájában ezüstéremig jutó csapatnak is. Összesen 29-szer talált be a nemzeti együttesben, legutóbb június 7-én a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésen (2–1) volt eredményes.

„Rengeteget jelent nekünk, ő a kapitányunk és az én jobb kezem – mondta a HNS oldalának Zlatko Dalic szövetségi kapitány. – Sok a fiatal játékosunk, akinek a Modrichoz hasonló rutinos futballisták sokat tudnak segíteni. Örülnünk kell, hogy itt van velünk, minden egyes pillanatban megmutatja, hogy miképp kell küzdeni a címeres mezért. Szerencsések vagyunk.”

Andrej Kramaric a napokban ünnepelte 35. születésnapját, sok nagy csatát vívott meg Luka Modric oldalán, és ünnepi beszédében szép szavakat intézett felé.

„Csak annyit mondhatok: köszönjük kapitány – mondta a Hoffenheim 117-szeres válogatott támadója. – Hálásak vagyunk, hogy utat mutattál nekünk, mindig megtiszteltetés melletted játszani. Mindent beleadunk érted és Horvátországért. Hihetetlen mérföldkőhöz érsz, nehéz szavakat találni, elképesztő a pályafutásod.”

Josip Stanisic vett részt a Panama elleni meccs előtti sajtótájékoztatón, s a következőt nyilatkozta:

„Mit is mondhatnék Luka Modricról? Mindenki tudja, hogy micsoda játékos, most pedig elképesztő mérföldkőhöz ér. Már az első napomon megtapasztaltam a válogatottban, hogy mindenkivel ugyanúgy bánik, akár kulcsember, akár újonc. Csodálatos a pályafutása, a sikerei ellenére két lábon jár a földön. A legtöbben nem látják, hogy milyen jó ember – számomra pedig ez fontosabb, amit a pályán mutat. Ami a Panama elleni meccset illeti, nemcsak a villámgyors José Rodríguezre kell figyelnünk, mások is veszélyesek lehetnek. Nem számít, hogy papíron gyengébb ellenfelek és játékosok ellen játszunk, a hozzáállásunkkal ezúttal sem lesz probléma. Mindent beleadunk, győzni akarunk és továbbjutni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Anglia 1 1 – – 4–2 +2 3 2. Ghána 1 1 – – 1–0 +1 3 3. Panama 1 – – 1 0–1 –1 0 4. Horvátország 1 – – 1 2–4 –2 0 AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)

Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Inter – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)

Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)

Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)

Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)