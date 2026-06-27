Nemzeti Sportrádió

Portugália és Üzbegisztán sem „öltözött át” a csoportkörben – a K-csoport mai mezei

I. SZ.I. SZ.
2026.06.27. 19:10
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A K-csoportban Portugália és Üzbegisztán harmadszor is ugyanabban a felszerelésben lép pályára, mint az első két csoportmeccsén, az európai csapat sötétpiros, az ázsiai fehér öltözetet visel. Az üzbégekkel játszó kongóiak először öltöznek pirosba a vb-n (ez a harmadik számú mezük az eddig viselt kék és a fehér után), míg Kolumbia másodszor sárgába – csak ezúttal fehér helyett kék nadrággal kombinálja.

Vasárnap, 1.30:  Kolumbia–Portugália

Vasárnap, 1.30: Kongó–Üzbegisztán

 

 

vb 2026 vb-hírfolyam mezek
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