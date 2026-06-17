Nemzeti Sportrádió

Portugália és Anglia az első számú, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 13:10
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Portugália Anglia vb 2026 Horvátország Kolumbia mezek
A FIFA a vb előtt kiadta a csoportmérkőzések mezszíneit, s nemcsak a mezőnyjátékosokét, hanem a kapusok és a játékvezető öltözékének színezését is, sőt még azt is, milyen megkülönböztető felsőben melegítenek a két csapat labdarúgói. Portugália és Anglia az első számú mezében, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik. Íme, a szerdai (és csütörtök hajnali) színkavalkád!

19.00: Portugália–Kongó

22.00: Anglia–Horvátország

Csütörtök, 1.00: Ghána–Panama

Csütörtök, 4.00: Üzbegisztán–Kolumbia

 

 

Portugália Anglia vb 2026 Horvátország Kolumbia mezek
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