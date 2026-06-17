Portugália és Anglia az első számú, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik

A FIFA a vb előtt kiadta a csoportmérkőzések mezszíneit, s nemcsak a mezőnyjátékosokét, hanem a kapusok és a játékvezető öltözékének színezését is, sőt még azt is, milyen megkülönböztető felsőben melegítenek a két csapat labdarúgói. Portugália és Anglia az első számú mezében, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik. Íme, a szerdai (és csütörtök hajnali) színkavalkád!

19.00: Portugália–Kongó 22.00: Anglia–Horvátország Csütörtök, 1.00: Ghána–Panama Csütörtök, 4.00: Üzbegisztán–Kolumbia