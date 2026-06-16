Összetévesztette Iránt és Új-Zélandot a riporter, felfüggesztették – videó

Négy perce tartott a magyar idő szerint kedd hajnalban lejátszott Irán–Új-Zéland (2–2) vb-meccs, amikor a török TRT riportere, Murat Ekrem Cimen rájött, hogy összetéveszette a csapatokat. Akiket addig iráninak vélt, azok az új-zélandiak voltak, és fordítva, az új-zélandinak vélt játékosok valójában Iránt képviselték.

A riporter ezután már helyesen közvetítette a játékot, ám a hiba nem maradt következmény nélkül: a TRT felfüggesztette.

Cimen nem kezdő a szakmában, már három évtizede kommentátorkodik, ám a TRT a közleményében kijelentette, hogy „nem tolerálja azokat a cselekedeteket, amelyek megsértik a közvetítési normákat hazai vagy nemzetközi eseményeken, amelyeket milliók követnek”.