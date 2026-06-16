Nemzeti Sportrádió

Összetévesztette Iránt és Új-Zélandot a riporter, felfüggesztették – videó

R. P.R. P.
2026.06.16. 14:55
null
Murat Ekrem Cimen
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Murat Ekrem Cimen
Máris véget ért a megbízatása Murat Ekrem Cimennek, aki a török TRT-t képviselte kommentátorként a labdarúgó-világbajnokságon. A rutinos riporter rosszul azonosította be a csapatokat az Irán–Új-Zéland (2–2) meccsen.

Négy perce tartott a magyar idő szerint kedd hajnalban lejátszott Irán–Új-Zéland (2–2) vb-meccs, amikor a török TRT riportere, Murat Ekrem Cimen rájött, hogy összetéveszette a csapatokat. Akiket addig iráninak vélt, azok az új-zélandiak voltak, és fordítva, az új-zélandinak vélt játékosok valójában Iránt képviselték.

A riporter ezután már helyesen közvetítette a játékot, ám a hiba nem maradt következmény nélkül: a TRT felfüggesztette.

Cimen nem kezdő a szakmában, már három évtizede kommentátorkodik, ám a TRT a közleményében kijelentette, hogy „nem tolerálja azokat a cselekedeteket, amelyek megsértik a közvetítési normákat hazai vagy nemzetközi eseményeken, amelyeket milliók követnek”.

 

foci vb 2026 vb 2026 Murat Ekrem Cimen
Legfrissebb hírek

A brazilok meccsén mutatkozik be a vb-n a spanyol játékvezető

Foci vb 2026
3 perce

„Csoda, hogy itt vagyunk” – Graham Arnold kapitány szerint nincs nyomás az irakiakon

Foci vb 2026
15 perce

Ötvenmillió embert tenne büszkévé az iraki válogatott

Foci vb 2026
55 perce

Livramento kiesett az angol keretből, a Chelsea védője jött a helyére – hivatalos

Foci vb 2026
1 órája

Ha június 16. és vb, akkor Ronaldo és Messi: a két legenda élete első vb-gólját szerezte – videók

Foci vb 2026
1 órája

A dél-koreai játékosok berágtak hazájuk sajtójára, bojkottálják őket

Foci vb 2026
1 órája

„Ez a mez óriási elvárásokat támaszt” – kezdenek a címvédő argentinok is

Foci vb 2026
1 órája

Jön a címvédő argentinok első meccse – nehéz lesz folytatni a sikertörténetet

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik