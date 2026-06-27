Nemzeti Sportrádió

Ódákat zeng Mbappé teljesítményéről az RMC Sport szakkommentátora

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 17:42
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foci vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország

Daniel Riolo, a francia RMC Sport szakkommentátora szerint Kylian Mbappé már világbajnoki üzemmódba kapcsolt: „Úgy látom, hogy Mbappé teljesen kiteljesedett. Nem kételkedem abban, hogy sikeres lesz ezen a világbajnokságon. Ez a küldetés a Real Madriddal befejezett idénye óta a fejében van, most már világbajnoki üzemmódba kapcsolt. Három hónapja csak ez jár a fejében, mióta véget ért az idénye a Real Madriddal, csak egy dolog járt a fejében: a francia válogatott. Lehet, hogy ez nem tetszik a Real Madridnak, engem azonban nem érdekel. Ez az az Mbappé, akit látni akarunk!” – fogalmazott egy műsorban.

 

 

foci vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország
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