Nemzeti Sportrádió

Modric tökéletessé tehetné a 200. meccsek sormintáját

H. Á.H. Á.
2026.06.23. 18:15
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Modric még sosem szerzett egynél több gólt a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Ha lehetőséget kap Panama ellen Luka Modric, akkor pályafutása 200. válogatott meccsén léphet pályára a magyar idő szerint szerdán 1.00 órakor kezdődő mérkőzésen. A horvátok aranylabdás karmestere pontosan kettő góllal tehetné tökéletessé az eddigi bicentenáriumi mérkőzéseken szereplő játékosok teljesítményének sormintáját, merthogy kereken a 200. válogatott mérkőzésén játszó labdarúgó két gólt az ünnepi meccsén még sosem szerzett.

A kuvaiti Bader al-Mutava nem volt eredményes a jubileumi meccsén, Cristiano Ronaldo egyszer talált be Izland ellen 2023 júniusában, míg Lionel Messi a múlt héten triplázott Algéria ellen.

Apró szépséghiba, hogy Modricnak a legkevésbé sem szokása szakmányban szórni a gólokat, a horvát válogatottban eddigi 29 gólját 29 meccsen szerezte, és klubszinten sem igazán jellemző rá a duplázás: legutóbb még a Dinamo Zagreb játékosaként, 2008 márciusában volt kétszer eredményes (egy Sibenik elleni bajnokin a két gólja mellé egy gólpasszt is kiosztott). Amúgy egész karrierje során ezenkívül még két meccsen szerzett egynél több gólt: a Dinamo színeiben duplázott két korábbi alkalommal.

 

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