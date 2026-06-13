Mire lehet számítani az ausztrál–török meccsen?
A statisztikák és persze a két csapat játékereje alapján is Törökország az Ausztrália elleni mérkőzés esélyese, még ha sztárjátékosa, Kenan Yildiz egyelőre nem is bevethető. Beharangozó:
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
Vasárnap, 6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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