Nemzeti Sportrádió

Mire lehet számítani az ausztrál–török meccsen?

R. D. P.R. D. P.
2026.06.13. 13:07
Címkék
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A statisztikák és persze a két csapat játékereje alapján is Törökország az Ausztrália elleni mérkőzés esélyese, még ha sztárjátékosa, Kenan Yildiz egyelőre nem is bevethető. Beharangozó:

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Vincenzo Montella együtese Yildiz nélkül is esélyesként vág neki az ausztrálok elleni ütközetnek.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
Vasárnap, 6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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