Nemzeti Sportrádió

Megvan az angol és a ghánai válogatott kezdője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 21:17
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foci vb 2026 vb 2026 Ghána Anglia
Thomas Tuchel és Carlos Queiroz is kijelölte kezdőjét az Anglia–Ghána mérkőzésre a labdarúgó-vb csoportkörének második fordulójában.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Boston, Boston Stadion. Vezeti: Said Martínez (hondurasi)
ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel. A kispadon: Henderson, Trafford (kapusok), Burn, Chalobah, O'Reilly, Quansah, Stones, Eze, Henderson, Mainoo, Rogers, Rashford, Saka, Toney, Watkins. 
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, Ayew, I. Williams. Szövetségi kapitány: Carlos Quieroz. A kispadon: Anang, Ati-Zigi (kapusok), Luckassen, Mumin, Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Owusu, Sulemana, Adu, Baah, Nuamah, Thomas-Asante.  

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