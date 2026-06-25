Matthäus szerint Sanét jogosan kritizálják a szurkolók

„Természetes, hogy nem ezt várjuk Sanétól – idézte a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát a sport.de. – Hanem cseleket, befejezéseket és gólokat várnánk tőle. Egyszerűen túl kevés az, amit nyújt, ezért részben jogosan illetik kritikákkal.”

Az 1990-es világbajnok német válogatott csapatkapitánya emlékeztetett, hogy Sané például a Szlovákia ellen 6–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen ragyogó teljesítményt nyújtott, és többször kellene ilyen játékot bemutatnia: „Csak egyetlen ilyen meccsre lenne szükség újból, hogy a kívülről érkezők kritikák elcsendesedjenek. Ám nem sikerült...”

Matthäus ugyanakkor nem csak bírálta a Galatasaray 30 éves játékosát, hanem részben a védelmébe is vette: „Szorgalmas, ezt el kell ismerni, de nagyon gyakran hoz rossz döntéseket. Az Elefántcsontpart elleni mérkőzésen nagyon sokat segített be védekezésben” – tette hozzá a német legenda.