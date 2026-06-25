Nemzeti Sportrádió

Matthäus szerint Sanét jogosan kritizálják a szurkolók

T. Z.T. Z.
2026.06.25. 11:08
null
Lothar Matthäus (Fotó: Getty Images)
Címkék
Német válogatott foci vb 2026 Lothar Matthäus Leroy Sané
A német labdarúgás legendája, Lothar Matthäus szerint Leroy Sanét jogosan kritizálják a szurkolók és a szakírók, a futballista ugyanis nem nyújtja a képességeihez méltó teljesítményt a világbajnokságon.

„Természetes, hogy nem ezt várjuk Sanétól – idézte a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát a sport.de. – Hanem cseleket, befejezéseket és gólokat várnánk tőle. Egyszerűen túl kevés az, amit nyújt, ezért részben jogosan illetik kritikákkal.”

Az 1990-es világbajnok német válogatott csapatkapitánya emlékeztetett, hogy Sané például a Szlovákia ellen 6–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen ragyogó teljesítményt nyújtott, és többször kellene ilyen játékot bemutatnia: „Csak egyetlen ilyen meccsre lenne szükség újból, hogy a kívülről érkezők kritikák elcsendesedjenek. Ám nem sikerült...”

Matthäus ugyanakkor nem csak bírálta a Galatasaray 30 éves játékosát, hanem részben a védelmébe is vette: „Szorgalmas, ezt el kell ismerni, de nagyon gyakran hoz rossz döntéseket. Az Elefántcsontpart elleni mérkőzésen nagyon sokat segített be védekezésben” – tette hozzá a német legenda.

 

 

Német válogatott foci vb 2026 Lothar Matthäus Leroy Sané
Legfrissebb hírek

Két magyar edző írta a klub történelmét – a mexikói Pumas különleges otthonában jártunk

Foci vb 2026
18 perce

Az amerikaiak kapusa, Matt Freese próbálja magasra tenni a lécet

Foci vb 2026
43 perce

Megsérült a szenegáliak első számú kapusa

Foci vb 2026
51 perce

A bosnyák szurkolók sem fogták vissza magukat – videó

Foci vb 2026
1 órája

Csongvai Áron klubtársa a svédek egyik vb-reménye

Foci vb 2026
1 órája

Két magyar edző emelte csúcsra a legendás Pumast

Foci vb 2026
1 órája

Vinícius a vb-n is CR7 nyomdokaiba lépett

Foci vb 2026
2 órája

Már Argentína a vb legnagyobb esélyese az Opta szerint

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik