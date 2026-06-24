Már a hosszabbítást tervezik a szövetségi kapitánnyal

„Lornezo helyzete világos – nyilatkozta a kapitányról a Blu Radiónak Ramón Jesurún, a kolumbiai szövetség elnöke. – Ő a szövetségi kapitányunk, és az a tervünk, hogy folytatjuk is vele a munkát. A mérce a világbajnoki részvétel elérése, ezért alkalmazunk egy edzőt, és ezt elérte a csapattal. A következő hetekben már a jövőre figyelhetünk.”

Kolumbia a Kongói DK elleni 1–0-s győzelmével már biztosan továbbjut világbajnoki csoportjából.