Nemzeti Sportrádió

Már a hosszabbítást tervezik a szövetségi kapitánnyal

P. K.P. K.
2026.06.24. 07:04
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Kolumbiában már a Kongói DK elleni meccs előtt arról nyilatkozott a helyi szövetség elnöke, hogy élő szerződése ellenére a hosszabbítást tervezik a válogatott 60 éves argentin szövetségi kapitányával, Néstor Lorenzóval, aki 2022 óta irányítja a vb-n a csoportkörből a 2. forduló után biztosan továbbjutó kolumbiaiakat.

 

„Lornezo helyzete világos – nyilatkozta a kapitányról a Blu Radiónak Ramón Jesurún, a kolumbiai szövetség elnöke. – Ő a szövetségi kapitányunk, és az a tervünk, hogy folytatjuk is vele a munkát. A mérce a világbajnoki részvétel elérése, ezért alkalmazunk egy edzőt, és ezt elérte a csapattal. A következő hetekben már a jövőre figyelhetünk.”   

Kolumbia a Kongói DK elleni 1–0-s győzelmével már biztosan továbbjut világbajnoki csoportjából.

 

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