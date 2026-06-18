Luis Díaz: Majdnem sírva fakadtam, amikor James Rodríguezzel pályára léptem

„Ma valóra vált a gyermekkori álmom, hogy a válogatottban és a hazámért játszhassak a világbajnokságon. És mi lehetne szebb annál, mint hogy egy góllal és egy gólpasszal hozzájáruljak a győzelemhez? Nagyon összetartó csapat vagyunk, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobbak leszünk, és én egyszerűen nagyon-nagyon boldog vagyok” – nyilatkozta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Luis Díaz.

A Bayern München támadója 23 gólt szerzett a válogatottban, így már csak kettővel van lemaradva a kolumbiai ranglista harmadik helyen álló Arnoldo Iguarántól. „Amikor Jamesszel együtt készültem kimenni a pályára, ő folyton azt mondogatta, hogy élvezzem ki a pillanatot, és én majdnem sírva fakadtam; olyan volt, mintha a gyerekkori álmom valósult volna meg. Mindig Istenhez imádkoztam ezekért a pillanatokért, és most, hogy valóra váltak, hatalmas örömöt jelent. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kolumbiai vagyok, hogy ezért a mezért, az országomért küzdhetek, és tovább fogunk haladni.”

Díaz elismerte a második félidő végén kicsit visszaesett Kolumbia teljesítménye. „Kicsit visszaestünk, de hát ez normális, hiszen ez az első mérkőzés. Innentől kezdve tovább fogunk fejlődni, azon fogunk dolgozni, ami nem ment olyan jól, hogy kijavítsuk. Megmondtam az edzőnek, hogy nincs problémám a védekezéssel, mert a saját csapatomban is ezt csinálom, szóval azért vagyunk itt. Egy csapat vagyunk, és amíg mindannyian jól működünk, az egyén is jobb teljesítményt nyújt majd” – mutatott rá a kolumbiai válogatott csatár.

Néstor Lorenzo szövetségi kapitány nem volt maradéktalanul elégedett. „Még van miben fejlődni, kicsit jobban be kell fejeznünk a támadásokat. Néha túlságosan belemerültünk a labdatartásba, és nem alakítottunk ki beadásokat vagy kapura irányuló lövéseket. Úgy gondolom, frissítenünk kellett a játékunkat, és amikor ezt megtettük, jobban néztünk ki.”

„Tudtuk, hogy hosszú labdákat fognak játszani a szabad területekre, és hogy gyorsak” – magyarázta Lorenzo a stratégiáját illetően.