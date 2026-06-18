Luis Díaz klubcsapata után a válogatottban is megállíthatatlan – statisztikák

A Fabio Cannavaro vezette Üzbegisztán és a Néstor Lorenzo irányította Kolumbia csapott össze. Mindkét szövetségi kapitány játszott vb-döntőt, előbbi 2006-ban nyert, utóbbi 1990-ben elbukta a döntőt. Cannavaro továbbá a negyedik lett aranylabdás lett, aki játékosként és edzőként is részt vett világbajnokságon. Korábban Franz Beckenbauer, Oleh Blohin és Marco van Basten érte el ezt.

#GetThisChip - Fabio Cannavaro and Néstor Lorenzo, the head coaches of Uzbekistan and Colombia, both played in a WC final as players: Cannavaro with Italy in 2006 (captain and champion) and Lorenzo with Argentina in 1990 (runner-up). Only ONE previous case in WC HISTORY of two… pic.twitter.com/d2ekNNLgfi — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 18, 2026

James Rodríguez lett Kolumbia harmadik játékosa, aki három világbajnokságon vett részt (2014, 2018, 2026). Előtte Freddy Rincónnak és Carlos Valderramának jött ez össze, mindketten 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban járt a tornán. Rodrígueznek ez a kilencedik vb-meccse, csak az előbb említett kettősnek van több (tíz). A vezetést Daniel Munoz szerezte meg a dél-amerikaiaknak. Ő a negyedik kolumbiai védő, aki betalált a világbajnokságon.

UZB 🇺🇿 0-1 🇨🇴 COL (41') - Daniel Muñoz scores for Colombia. Only the 4TH Colombian defender to ever score at the World Cup in WC HISTORY:



Francisco Zuluaga (vs Uruguay, 1962)

Pablo Armero (vs Greece, 2014)

Yerry Mina (vs Poland, Senegal and England, 2018)

Daniel Muñoz (vs… — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 18, 2026

Az első félidő hatalmas kolumbiai fölényt hozott. Üzbegisztán az első válogatott, amely a 2026-os világbajnokság egyik mérkőzésének első félidejében egyetlen labdaérintést sem hajtott végre az ellenfél tizenhatosán belül.

0 - Uzbekistán es la primera selección que no completa ni una solo toque en área rival en un primer tiempo de un partido de la Copa del Mundo 2026. Tímido. pic.twitter.com/L09G2LmZWM — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2026

A very one-sided first half statistically, but that doesn't mean it was impressive from Colombia. Underwhelming until Luis Díaz and Daniel Muñoz linked up for a pretty finish. pic.twitter.com/v4iCaOnDei — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2026

Üzbegisztán ennek ellenére a második félidőben Abbosbek Fayzullayev révén megszerezte történelme első vb-gólját, de Luis Díaz góljával másodszor is vezetést szerzett Kolumbia. Luis Díaz a legutóbbi hat hivatalos mérkőzésén gólt szerzett vagy gólpasszt adott a kolumbiai válogatottban (három gól, négy gólpassz). A szélső e sorozat utolsó három mérkőzésén három gólpasszt adott, beleértve a Daniel Munoznak az Üzbegisztán ellen adott gólpasszt is. Luiz Díaz lett 1966 óta az első kolumbiai játékos, aki gólt és gólpasszt jegyzett első vb-meccsén.

6 - Luis Díaz ha participado en un gol en cada una de sus últimas seis apariciones competitivas con Colombia (tres goles, cuatro asistencias). El extremo dio tres asistencias en sus últimos tres partidos de esta racha, incluyendo la asistencia a Daniel Muñoz contra Uzbekistán.… pic.twitter.com/05RhOtDA7a — OptaJavier (@OptaJavier) June 18, 2026

Annak ellenére, hogy 65 labdaérintése volt és 55 passzából 48 sikeres volt (87 százalék), ez volt a második alkalom, hogy James Rodrígueznek nem volt gólhoz vezető passza egy világbajnoki meccsen. Ezt megelőzően a 2018-as Szenegál elleni találkozón történt hasonló.