Nemzeti Sportrádió

Daniel Munoz találatát öröm volt nézni; megszületett az első üzbég vb-gól – videók

V. J.V. J.
2026.06.18. 06:12
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Az első kolumbiai találatot jegyző Daniel Munoz és az üzbég gólt szerző Abbosbek Fayzullaev (Fotó: Getty Images – NS-montázs)
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foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Üzbegisztán Kolumbia
Kolumbia a 40. percben szerzett vezetést Üzbegisztán ellen a labdarúgó-világbajnokság K-csoportjában Daniel Munoz góljával. A 60. percben Abbosbek Fayzullaev egyenlített, ám a 65.-ben Luis Díaz révén ismét előnybe került a kolumbiaiak, akik a 90+9. minutumban Jaminton Campaz révén alakították ki a végeredményt.

DANIEL MUNOZ GÓLJA

ABBOSBEK FAYZULLAEV GÓLJA

LUIS DÍAZ GÓLJA GÓLJA

JAMINTON CAMPAZ GÓLJA

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Üzbegisztán–Kolumbia 1–3 (0–1) – élőben az NSO-n!
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző.  Vezette: A. Taylor (angol)
ÜZBEGISZTÁN: Yusupov – Khusanov, Ashurmatov (Orozov, 77.), Abdullayev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev (Sayfiyev, a szünetben) – Fazullayev (Amonov, 77.), Orunov (Hamunov, a szünetben)– Shomurodov (Sergeyev, 90+3.). Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz). 
Kispadon: Nematov (k), Ergashev (k), Alijonov, Nasrullayev, Eshmurodov, Sayfiyev, Orozov, Olmasaliyev, Masharipov, Hamrobekov, Iskanderov, Hamdamov, Ganiyev, Esanov, Sergeyev, Amonov.  
KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta (Ríos, 80.) – S. Arias (Castano, 90+3.), J. Rodríguez (Campaz, 72.), L. Díaz (A. Gómez, 90+3.) – L. Suárez (C. Hernández, 80.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).
Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campaz, A. Gómez, J. Arias, J. Córdoba, C. Hernández. 
Gólszerző: Fazullayev (60.), ill. Munoz (40.), L. Díaz (65.), Campaz (90+9.)

 

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