Daniel Munoz találatát öröm volt nézni; megszületett az első üzbég vb-gól – videók

DANIEL MUNOZ GÓLJA

ABBOSBEK FAYZULLAEV GÓLJA

LUIS DÍAZ GÓLJA GÓLJA

JAMINTON CAMPAZ GÓLJA

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Üzbegisztán–Kolumbia 1–3 (0–1) – élőben az NSO-n!

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

ÜZBEGISZTÁN: Yusupov – Khusanov, Ashurmatov (Orozov, 77.), Abdullayev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev (Sayfiyev, a szünetben) – Fazullayev (Amonov, 77.), Orunov (Hamunov, a szünetben)– Shomurodov (Sergeyev, 90+3.). Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz).

Kispadon: Nematov (k), Ergashev (k), Alijonov, Nasrullayev, Eshmurodov, Sayfiyev, Orozov, Olmasaliyev, Masharipov, Hamrobekov, Iskanderov, Hamdamov, Ganiyev, Esanov, Sergeyev, Amonov.

KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta (Ríos, 80.) – S. Arias (Castano, 90+3.), J. Rodríguez (Campaz, 72.), L. Díaz (A. Gómez, 90+3.) – L. Suárez (C. Hernández, 80.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campaz, A. Gómez, J. Arias, J. Córdoba, C. Hernández.

Gólszerző: Fazullayev (60.), ill. Munoz (40.), L. Díaz (65.), Campaz (90+9.)