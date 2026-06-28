Nemzeti Sportrádió

Lionel Scaloni: Mindenkire szükségünk lehet

P. K.P. K.
2026.06.28. 07:57
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Scaloni (balról a második) Exequiel Palaciosszal beszélget, aki először kapott lehetőséget a kapitánytól ezen a vb-n (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb 2026 Argentína Lionel Scaloni
A labdarúgó-vb J-csoportjában a Jordánia elleni győzelem után az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni elsősorban arról beszélt, miért volt fontos számára erre a meccsre átalakítani a kezdőcsapatot, amelyben több olyan játékos is szerephez jutott, aki eddig nem játszott a tornán.

 

„A csapat hozzáállásával nagyon elégedett vagyok – kezdte a meccs után sajtótájékoztatón az értékelését az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni. –  Azok a játékosok, akik most kaptak lehetőséget, megmutatták, hogy készen állnak a bevetésre. Ez azt bizonyítja, hogy mindenki egyformán fontos a keretben. A rotáció nem jelentett gyengülést. A célunk, hogy mindenki versenyképes legyen a kieséses szakaszban, ezt szolgálták a kezdőcsapatban a változtatások, mert mindenkire szükségünk lehet a folytatásban. Nem azért rotáltunk, mert kevésbé tartottuk volna fontosnak a meccset.”

Az argentin válogatott kezdőcsapatában négyen voltak olyanok – Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios –, akik most kaptak először lehetőséget a vb-n. A szövetségi kapitány a csapat mellett természetesen külön kitért az ezúttal csereként pályára lépő, sorozatban a hetedik vb-meccsén is gólt szerző Lionel Messire.

„Leo fizikailag rendben van. Beállt, segített a csapatnak egy újabb góllal, de számunkra az a legnagyobb pozitívum, hogy jó állapotban van a kieséses szakasz előtt” – mondta Scaloni Messiről.

Scalonit arról is kérdezték, zavarja-e, hogy Argentína a vb-n először gólt kapott a Jordánia elleni meccsen, illetve szóba került a folytatás is – az argentin válogatott következő ellenfele a legjobb 32 között Zöld-foki-szigetek lesz.

„Természetesen mindig szeretnénk kapott gól nélkül lehozni a meccset, de előfordul, hogy nem sikerül. A lényeg, hogy végig irányítás alatt tartottuk a mérkőzést. Az egyenes kieséses szakaszban minden meccs más lesz, mint eddig, mert már nincs javítási lehetőség. Minden ellenféllel szemben nehéz meccsre számítunk, maximális koncentrációra lesz szükség.” 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ARGENTÍNA 1–3 (0–2) 
Arlington, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 80.) – Haddad, al-Rasdan (Dzsamusz, 76.), al-Ravabdeh, Abu Taha – Azaizeh (Al-Tamari, a szünetben), Olvan (Abu Zrajk, 90.) – al-Fahuri (Al-Madri, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami 
ARGENTÍNA: E. Martínez – Simeone (Barco, 71.), Otamendi, Senesi, Tagliafico – Paz (Mac Allister, 61.), Paredes, Palacios, Lo Celso (Almada, 60.) – J. Álvarez (J. López, 82.), La. Martínez (Messi, 60.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerzők: Al-Tamari (55.), ill. Lo Celso (19.), L. Martínez (31. – 11-esből), Messi (80.)

 

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