Nemzeti Sportrádió

Legendák mellé került a kolumbiai kapus

P. K.P. K.
2026.06.24. 07:57
null
Vargas (12) az ötödik kolumbiai kapus aki kapott gól nélkül hozott le egy vb-meccset (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Camilo Vargas Kolumbia

A kolumbiai válogatott kapusa, a 37 éves, 44-szeres válogatott Camilo Vargas az ötödik kolumbiai kapuivédő, aki kapott gól nélkül teljesített egy világbajnoki mérkőzést – hívta fel a figyelmet a Kongói DK elleni 1–0-s siker után a kolumbiai futbolred.com. Olyan korszakos egyéniségeknek, illetve legendás kolumbiai kapusoknak sikerült ez korábban, mint René Higuita (1990-ben, az Egyesült Arab Emírségek ellen), Óscar Córdoba (1994, Svájc), Faryn Mondragón (1998, Tunézia ellen) és David Ospina – utóbbinak háromszor is sikerült (2014-ben Görögország, 2018-ban Lengyelország és Szenegál ellen). Vargasnak nem volt sok védeni valója a Kongói DK ellen, de a hosszabbítás perceiben nagy vetődéssel hárította Mbuku lapos lövését – az a bravúr elengedhetetlen volt a három pont megszerzéséhez.

 

foci vb 2026 vb 2026 Camilo Vargas Kolumbia
Legfrissebb hírek

Videó: így reagált Cristiano Ronaldo azokra a kérdésekre, melyekben szóba kerültek Messi góljai

Foci vb 2026
4 perce

„Attól, hogy én lőttem a gólt, még nem vagyok hős”

Foci vb 2026
24 perce

Nagyszerű lenne – Cristiano Ronaldo az esetleges Messi elleni vb-meccsről

Foci vb 2026
41 perce

Amerikai pite: mentális feltámadás és két gól Cristiano Ronaldótól – vb-kibeszélő, 13. nap

Foci vb 2026
1 órája

Már a hosszabbítást tervezik a szövetségi kapitánnyal

Foci vb 2026
2 órája

Cristiano Ronaldo duplázott, Munoz és Budimir találata is három pontot ért – a 13. játéknap 7 gólja egy helyen

Foci vb 2026
2 órája

Daniel Munoz lett a Kolumbia–Kongó meccs legjobbja

Foci vb 2026
2 órája

Daniel Munoz James Rodríguez nyomdokaiba lépett – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik