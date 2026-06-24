Legendák mellé került a kolumbiai kapus

A kolumbiai válogatott kapusa, a 37 éves, 44-szeres válogatott Camilo Vargas az ötödik kolumbiai kapuivédő, aki kapott gól nélkül teljesített egy világbajnoki mérkőzést – hívta fel a figyelmet a Kongói DK elleni 1–0-s siker után a kolumbiai futbolred.com. Olyan korszakos egyéniségeknek, illetve legendás kolumbiai kapusoknak sikerült ez korábban, mint René Higuita (1990-ben, az Egyesült Arab Emírségek ellen), Óscar Córdoba (1994, Svájc), Faryn Mondragón (1998, Tunézia ellen) és David Ospina – utóbbinak háromszor is sikerült (2014-ben Görögország, 2018-ban Lengyelország és Szenegál ellen). Vargasnak nem volt sok védeni valója a Kongói DK ellen, de a hosszabbítás perceiben nagy vetődéssel hárította Mbuku lapos lövését – az a bravúr elengedhetetlen volt a három pont megszerzéséhez.