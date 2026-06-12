Nemzeti Sportrádió

Lázasan lőtte a győztes gólt O Hjon Gju

P. K.P. K.
2026.06.12. 08:01
null
Oh lázasan játszott (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 foci vb 2026 O Hjon Gju Dél-Korea Csehország
Dél-Korea hátrányból talpra állva 2–1-re legyőzte Csehországot a világbajnokság második mérkőzésén, s mint a találkozó lefújása után kiderült, a győztes gólt szerző O Hjon Gju a meccs előtt belázasodott, s nem sokon múlott, hogy ne léphessen pályára.

„Pocsékul éreztem magam a mérkőzés előtt. Lázas lettem, a testhőmérsékletem 38 fok fölött volt, azt hittem, hogy nem fogok játszani, de szerencsére a csapatorvosunknak és segítőinek köszönhetően pályára léphettem. A világbajnokságon játszani elképesztően megindító és megható, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Ahogy azért is hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam a szövetségi kapitánytól és még gólt is szerezhettem” – fogalmazott O Hjon Gju a meccs után, s kitért a Mexikó elleni második mérkőzésre. 

„Bízom benne, hogy a mai formámat át tudom menteni a következő találkozóra. Szerényen és alázattal felkészülünk a legjobb tudásunk szerint, amihez hozzátartozik az is, hogy alaposan kielemezzük őket. Muszáj, mert ők a házigazdák, s hazai pályán nyilván élvezik a közönség támogatását is.”

 

 

vb 2026 foci vb 2026 O Hjon Gju Dél-Korea Csehország
Legfrissebb hírek

A 2. játéknap programja

Foci vb 2026
10 perce

„Ilyen hibákat nem lehet megengedni”

Foci vb 2026
27 perce

Mikor, ha nem most: történelmet írhatnak a kanadaiak

Foci vb 2026
43 perce

„Nem adták fel egy pillanatra sem”

Foci vb 2026
47 perce

A tiltakozások ellenére pozitívan értékelte a nyitányt a mexikói elnök

Foci vb 2026
56 perce

Amerikai pite: itt az 1. vb-játéknap NSO-kibeszélője!

Foci vb 2026
2 órája

O Hjon Gju elárulta: lázasan lőtte a győztes gólt

Foci vb 2026
2 órája

Statisztikák és érdekességek a Dél-Korea–Csehország meccs után

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik