Lázasan lőtte a győztes gólt O Hjon Gju

„Pocsékul éreztem magam a mérkőzés előtt. Lázas lettem, a testhőmérsékletem 38 fok fölött volt, azt hittem, hogy nem fogok játszani, de szerencsére a csapatorvosunknak és segítőinek köszönhetően pályára léphettem. A világbajnokságon játszani elképesztően megindító és megható, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Ahogy azért is hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam a szövetségi kapitánytól és még gólt is szerezhettem” – fogalmazott O Hjon Gju a meccs után, s kitért a Mexikó elleni második mérkőzésre.

„Bízom benne, hogy a mai formámat át tudom menteni a következő találkozóra. Szerényen és alázattal felkészülünk a legjobb tudásunk szerint, amihez hozzátartozik az is, hogy alaposan kielemezzük őket. Muszáj, mert ők a házigazdák, s hazai pályán nyilván élvezik a közönség támogatását is.”