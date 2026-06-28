Nemzeti Sportrádió

„Különleges érzés” – a meccs legjobbjának megválasztott Mahrez az első vb-góljáról

P. K.P. K.
2026.06.28. 10:45
Címkék
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Az algériaiak hőse a két gólt szerző Rijad Mahrez volt az Ausztria elleni 3–3-as döntetlen alkalmával, aki először volt eredményes világbajnoki meccsen.

„Igazat adok azoknak, akik szerint különleges érzés világbajnokságon gólt szerezni – mondta a meccs legjobbjának megválasztott algériai Rijad Mahrez, aki két góllal emelte az előadás fényét. – Ez volt az egyetlen olyan torna, amelyen játszottam, de még nem volt gólom. Apró személyes célként ott lebegett előttem, hogy megtörjem a jeget, de mindenekelőtt a csapat hasznára akartam lenni, a továbbjutás a legfontosabb. Kemény mérkőzés volt, álltuk a sarat, és bár végül nem sikerült nyernünk, ezúttal a döntetlennel is elégedettek lehetünk.”

Mahrez már a 2014-es vb-n is ott volt, igaz, csak egy mérkőzésen játszhatott. Algéria 2018-ban és 2022-ban nem jutott ki, most pedig a harmadik csoportmeccs meghozta a csapatkapitány élete első (és második) világbajnoki gólját – 35 évesen, a 120. válogatott fellépésén. 

További nyilatkozatok az Algréia–Ausztria meccsről itt olvashatók!

A FIFA Mahrezt választotta a meccs legjobbjának

 

 

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