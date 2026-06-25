Nemzeti Sportrádió

Két magyar edző írta a klub történelmét – a mexikói Pumas különleges otthonában jártunk

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.06.25. 11:22
Címkék
foci vb 2026 Mexikó Pumas

Mexikó legnagyobb egyetemének csapata több mint hetven éve külön utat jár a futball világában: az UNAM Pumas a pályán, valamint a társadalmi-kulturális térben is egyedülálló jelenség, szurkolók milliói számára jelenti a kapcsolódást ahhoz az intézményhez, amely a mexikói értelmiség egyik legfontosabb fellegvára.

A klubot ráadásul két magyar edző emelte csúcsra – ezért is látogattuk meg az egyesület különleges otthonát, a La Canterát.

Foci vb 2026
3 órája

Két magyar edző emelte csúcsra a legendás Pumast

Látogatás Mexikó egyik legnépszerűbb futballklubjánál.

 

foci vb 2026 Mexikó Pumas
Legfrissebb hírek

Elefántcsontpart a 2. helyért lép pályára, Ecuador a 3. helyben bízhat – beharangozó, E-csoport

Foci vb 2026
42 perce

A Real Madrid vezeti a klubok góllövőlistáját

Foci vb 2026
43 perce

Neymar a visszatéréséről beszélt

Foci vb 2026
59 perce

Szakadék szélén a dél-amerikaiak, a németek a hibátlan csoportkört, az afrikaiak a 2. helyet célozhatják meg

Foci vb 2026
1 órája

Matthäus szerint Sanét jogosan kritizálják a szurkolók

Foci vb 2026
2 órája

Az amerikaiak kapusa, Matt Freese próbálja magasra tenni a lécet

Foci vb 2026
2 órája

Megsérült a szenegáliak első számú kapusa

Foci vb 2026
2 órája

A bosnyák szurkolók sem fogták vissza magukat – videó

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik