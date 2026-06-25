Két magyar edző írta a klub történelmét – a mexikói Pumas különleges otthonában jártunk

Mexikó legnagyobb egyetemének csapata több mint hetven éve külön utat jár a futball világában: az UNAM Pumas a pályán, valamint a társadalmi-kulturális térben is egyedülálló jelenség, szurkolók milliói számára jelenti a kapcsolódást ahhoz az intézményhez, amely a mexikói értelmiség egyik legfontosabb fellegvára.

A klubot ráadásul két magyar edző emelte csúcsra – ezért is látogattuk meg az egyesület különleges otthonát, a La Canterát.