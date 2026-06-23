Nemzeti Sportrádió

Kalidou Koulibaly a norvégok elleni teljesítményéről: Sokat hibáztam

2026.06.23. 20:21
Koulibaly (jobbra) sokat hibázott (Fotó: Getty Images)
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Kalidou Koulibaly gyengén játszott Szenegál színeiben a norvég válogatott elleni csoportmeccsen.

A rutinos védő már a 100. válogatottságán is túl van, de Norvégia ellen közép-európai idő szerint kedd kora hajnalban gyengén játszott, le is cserélte őt Pape Thiaw.

„A legmagasabb szinten apró részletek dönthetnek. Az nyer, aki kevesebb hibát véd. Én sajnos sokat hibáztam.”

A 35 éves védő hozzátette, hogy a világbajnokság magas színvonalú, így a hibák nem férnek bele. És ők túl sok hibát követtek el ahhoz, hogy megnyerjék a meccset.

Szenegál két mérkőzés után pont nélkül áll a csoportjában.

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