Jobbal, ballal: óriási gólokat lő az angolok edzésén Anthony Gordon – videó

Az FC Barcelona új szerzeménye ugyanakkor jó formában van, erre utal legalábbis az a videó, amely nemrég került fel az angol válogatott közösségi csatornájára. Itt látható, hogy Gordon óriási önbizalommal játszik az edzésen, jobbal, ballal is hatalmas gólokat szerez mesterlövészeket megszégyenítő módon.