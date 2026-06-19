Nemzeti Sportrádió

Jobbal, ballal: óriási gólokat lő az angolok edzésén Anthony Gordon – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.19. 19:37
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Mint ismert, az angol válogatott nagyszerű játékkal, 4–2-re győzött Horvátország ellen az első világbajnoki csoportmérkőzésén, Anthony Gordon ugyanakkor azon kevesek egyike volt, aki nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

Az FC Barcelona új szerzeménye ugyanakkor jó formában van, erre utal legalábbis az a videó, amely nemrég került fel az angol válogatott közösségi csatornájára. Itt látható, hogy Gordon óriási önbizalommal játszik az edzésen, jobbal, ballal is hatalmas gólokat szerez mesterlövészeket megszégyenítő módon.

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Anthony Gordon
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