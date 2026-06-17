Josko Gvardiol kommandós gyakorlattal készült a vb-re

2018. JÚLIUS 11. – a dátum, amelyet egyik oldalon sem felejtenek el. A moszkvai Luzsnyiki Stadionban világbajnoki elődöntőre készült Anglia és Horvátország. Utóbbi a legjobb tizenhat között Dánia, a következő körben a házigazda Oroszország ellen jutott tovább tizenegyesekkel, és a mérkőzés előtt csak az volt a téma: a magas átlagéletkorú együttes két 120 perces mérkőzés után fizikailag nem lehet ellenfele a frissebb, és amúgy is esélyesebb angol válogatottnak.

„

Sohasem felejtem el azokat a napokat – idézte a szeptemberben 41. születésnapját ünneplő Luka Modricot a horvátországi Index. – Tiszteletlennek éreztük az angol sajtót, de játszottam a Tottenhamben, így igazából nem lepett ez meg. Ma már elmondhatom: óriási motivációt adtak nekünk a lekezelő esélylatolgatások, és egymást biztattuk: majd a pályán derül ki, melyik csapat a frissebb. Alázatosabbnak kellett volna lenniük, jobban tisztelni az ellenfelet. Akkor nagyon lebecsültek minket, és azt hiszem, ezt nagyon megbánhatták, amikor végig kellett nézniük, hogy a mi csapatunk játszhat Franciaország ellen a világbajnoki döntőben.”

A szurkolók jól emlékezhetnek erre: Kieran Trippier korai szabadrúgásgóljával Anglia került előnybe, így még közelebb került a fináléhoz, ám a szünet után Ivan Perisic (aki Duje Caleta-Car, Dominik Livakovic, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic, Luka Modric mellett nyolc éve és most is tagja a világbajnoki keretnek) egyenlített, így Horvátország egymás után harmadszor is hosszabbításra kényszerült – tovább növelve az angol esélyeket. Ám a ráadásban Mario Mandzukic góljával a horvátok győztek. Ha már itt tartunk: Jordan Pickford, John Stones, Marcus Rashford és Harry Kane ott volt a moszkvai mérkőzésen, és ott lehet Arlingtonban, a Dallas Cowboys stadionjában is.

Apropó, küzdelem: az angolok által jól ismert Josko Gvardiol felkészüléséről írnak. A Manchester City védője egy szimulált katonai gyakorlaton vett részt, háborús tapasztalattal felvértezett katonákkal éjjel egy négyfős csapat tagjaként be kellett hatolnia egy „ellenséges” kommunikációs toronyba. A The Athletic beszámolója szerint a katonai csapat taktikai terveket készített, az éjszaka közepén egy fény nélküli autóban, éjjellátó szemüveggel elhagyta a rejtekhelyét, csónakkal leereszkedett egy kétszáz méter magas kanyonon, megmászta a kanyon falait, vaktölténnyel töltött fegyverekkel lőtt, elhelyezett egy „játékbombát”, majd egy másik autóval elmenekült.

„Josko számára az adrenalin alapú tevékenységek nem menekülést jelentenek a futball elől, hanem eszközt a jobb futballhoz – mondta Stipe Dubravac, Josko Gvardiol tanácsadója a The Athleticnek. – Amikor egy kontrollált környezetben extra adrenalin éri, megtanulja, hogyan reagál a teste és az elméje nyomás alatt, és ez segít neki jobban megérteni önmagát. Az számít, hogy a kihívásnak legyen struktúrája. A kommandós megközelítés ezt biztosítja: kihívás, de szabályokkal. Adrenalin, de kontrollal. Kockázat, de felkészültséggel. Mentálisan ez nagyon közel áll ahhoz, amit a legmagasabb szintű futball megkövetel. Mindez abban segítheti, hogy nagy nyomás alatt, amikor az adrenalin eláraszt, akkor is megfelelő döntés hozzon, egy védőnek, akit agresszívan letámadnak az ellenfél csatárai, ez kulcskérdés, akár egy világbajnoki mérkőzés is múlhat egyetlen rossz döntésen.”

A brit lapok megszólaltatták a hibái miatt sokszor mémmé vált Harry Maguire-t, aki arról beszélt: kínosnak gondolja még most is Thomas Tuchel FaceTime-hívását, amelyben a német kapitány indok nélkül közölte, nem számít a világbajnokságon a Manchester United játékosára, aki 2017 óta 66 válogatott meccsen szerepelt a védelem közepén. „Azt mondta a kapitány: értsem meg őt, akkor is, ha nem tud érvet mondani, miért nem hív meg a nemzeti csapatba. Ilyen a futball, el kell fogadni az edző döntését, még akkor is, ha az rettentően nehezére esik az embernek. Azt hiszem, túl nehéz lett volna személyesen, szemtől szembe közölnie a döntését, ezért hívott fel. Ahogy hallom, mindenkivel így közölte a rossz hírt.” Az angol válogatotthoz kapcsolódó további hír, hogy edzés közben megsérült Tino Livramento, a Newcastle United védője. A The Telegraph szerint a futballista combhajlító-izma fájdult meg. Kedd délután az angol szövetség bejelentette, hogy a Chelsea játékosa, Trevoh Chalobah kerül a helyére. Harry Maguire továbbra is neheztel Thomas Tuchelre

A továbbjutás a célja a volt kispesti középpályásnak

Panama a második, Ghána az ötödik világbajnokságára készül, és a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos, hogy mit játszanak egymással. Rajtuk kívül Anglia és Horvátország szerepel még a csoportban, így a papírforma szerint az afrikai és a közép-amerikai együttes között dőlhet el a harmadik hely. És az sem biztos, hogy a győztes továbbjut.

A panamai, exhonvédos, Anibal Godoy rutinosabb vb-résztvevőként tudja, egyetlen meccsen sem lehet hibázni (FOTÓ: AFP)

Nem egyszerű megítélni, melyik csapat az esélyesebb. Ghánának több a nemzetközi szinten is ismert futballistája, elég csak a Bilbao támadóját, Inaki Williamszet vagy a Manchester City szélsőjét, Antoine Semenyót említeni. No meg Thomas Partey-t, ám az ő helyzete speciális, ugyanis a kanadai hatóságok nem engedték be az országba az ellene folyamatban lévő bírósági ügyek (szexuális zaklatás és erőszak a vád) miatt. Kérdés, a mérkőzés idejére megoldódik-e a probléma, de elképzelhető, hogy a Villarreal középpályása csak a másik két, az Egyesült Államokban rendezendő találkozón játszhat. Oda ugyanis beengedték.

Mindenesetre ránézésre erősebb a ghánai keret, ám a válogatott csak a 73. a FIFA világranglistáján, míg Panama kisebb meglepetésre a 34. Noha igazán ismert játékosa nincs, akad olyan futballista a keretben, aki ismerős lehet a magyar futballszurkolóknak.

Aníbal Godoy 2013 és 2015 között a Honvéd játékosa volt, és 24 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben. Gólt nem szerzett, gólpasszt is mindössze egyet adott, 2014 novemberében, a Ferencváros ellen 3–2-re elveszített találkozón Souleymane Youlának. A középpályás Kispestről Amerikába, a San Joséba, majd a Nashville-be igazolt, jelenleg pedig a San Diego FC labdarúgója.

A Transfermarkt szerint 157 alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel ő a csúcstartó, és csapatkapitányként vezetheti a válogatottat a tornán. Ott volt a 2018-as világbajnokságon is, amelyen három vereséggel, 2–11-es gólkülönbséggel búcsúzott Panama. Most viszont szerinte más a helyzet, és az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésben azt is elmondta, hogy a vb után visszavonul a nemzeti csapattól.

„A világbajnokság után elbúcsúzom a válogatottól, lezárva egy szép, tizenhat éves időszakot – írta. – Áldás, hogy ennyi időn keresztül viselhettem ezt a mezt, és élvezhettem a szurkolók szeretetét. Nem mondom, hogy hazai pályán játszunk, de nagyon sok panamai drukker lesz a stadionban, ezért kötelességünk mindent beleadni. Pályafutásom egyik legszebb élménye, amikor kijutottunk a kétezertizennyolcas világbajnokságra. Most másodszor vehetünk részt a tornán, és ezúttal más az elvárás. Nem csak mérkőzést nyernénk, szeretnénk messzebb jutni.”

Vagyis az elvárás a csoportból való továbbjutás, ami bár nem tűnik lehetetlennek, ehhez mindenképpen le kell győzni Ghánát. Vagy meglepni a horvátokat, esetleg az angolokat. Ez viszont már jóval nehezebb feladatnak tűnik.

(S. Á.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!