Nemzeti Sportrádió

Így kezdenek a csapatok a G-csoport utolsó meccsein

H. Á.H. Á.
2026.06.27. 04:12
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Foci vb 2026
1 órája

Egyiptomnál Szalah rohamozza az iráni kaput; a belgáknál Doku is kezd Új-Zéland ellen

Omar Marmus csak a kispadon kezd Irán ellen, ahogy Romelu Lukaku is a padról szállhat be a belgák ellen.

 

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