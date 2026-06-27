Egyiptomnál Szalah rohamozza az iráni kaput; a belgáknál Doku is kezd Új-Zéland ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

5.00: EGYIPTOM–IRÁN (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Abdelmonem, Rabia, El-Fatuh – Asur, Lasin – Ziko, Szaber, Trézéguet – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan. A kispadon: El-Senavi, Szoliman, M. Ala (kapusok), Ibrahim, Abdelmagid, Fathi, Hafez, T. Ala, Haisszem Hasszan, Donga, Attila, Adel, Abdelkarim, Marmus.

IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Mohammadi – Goddosz, Gorbani, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui. A kispadon: Niazmand, Hosszeini (kapusok), Hardani, Hadzsszafi, Eiri, Dzsahanbahs, Gajedi, Csesmi, Torabi, Juszefi, Razzaginia, Alipur, Hosszeinzadeh, Moganlu, Dargahi.

5.00: ÚJ-ZÉLAND–BELGIUM (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vancouver, BC Palace Vezeti: Adham Mahadmeh (jordániai)

ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne, Surman, Bindon, Cacace – Bell, Stamenic – Thomas, Singh, Just – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol). A kispadon: Paulsen, Woud (kapusok), De Vries, Boxall, Pijnaker, Elliot, Smith, Garbett, Rufer, Old, McCowatt, Bayliss, Barbarouses, Waine, Randall.

BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia). A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Debast, Meunier, De Winter, Seys, Witsel, Raskin, A. Onana, Lukébakio, Moreira, Saelemaekers, Fernández-Pardo.

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan)

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Egyesült Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium)

Szövetségi kapitány: Amir Galenui

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)

Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)