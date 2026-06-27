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Horvátország vezet Ghána ellen
T. Z.
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2026.06.27. 23:37
Fotó: Getty Images
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Címkék
foci vb 2026
Horvátország
Ghána
A mérkőzés 31. percben Luka Sucic távoli lövésével a horvát válogatott megszerezte a vezetést Ghána ellen a világbajnokság csoportkörének záró fordulójában.
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foci vb 2026
Horvátország
Ghána
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