Nemzeti Sportrádió

Horvátország vezet Ghána ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 23:37
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Horvátország Ghána
A mérkőzés 31. percben Luka Sucic távoli lövésével a horvát válogatott megszerezte a vezetést Ghána ellen a világbajnokság csoportkörének záró fordulójában.

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