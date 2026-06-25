Győzelmével Marokkó lett a legerdményesebb afrikai csapat a világbajnokságon – statisztika

Asraf Hakimi 13. világbajnoki mérkőzésén szerezt meg első vb-gólját. Eddig 13 találkozón három gólban vállalt szerepet, egy találata mellett két gólpasszt jegyzett. Ő lett a második marokkói játékos, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyzett.

1 - سجل أشرف حكيمي هدفه الأول على الإطلاق في كأس العالم في مباراته الـ13 في البطولة مع المنتخب المغربي.



عودة. pic.twitter.com/47h08a3ETr — OptaArabi (@OptaArabi) June 24, 2026

A 2018-as torna óta Hakimié volt a 36. gól, amelyet PSG-játékos szerzett, ami a legtöbb ebben a periódusban.

36 - Grâce à la réalisation d'Achraf Hakimi contre Haïti, les joueurs du Paris SG ont désormais inscrit 36 buts en Coupe du Monde depuis l'édition 2018.



C'est plus que n'importe quel autre club sur cette période.



Hégémonie. https://t.co/3YfY5KWwfx — OptaJean (@OptaJean) June 24, 2026

Marokkó második gólját Iszmael Szaibari szerezte, aki ezzel az első afrikai játékos lett, aki csapata mindhárom vb-csoportmérkőzésén betalál. Továbbá Asamoah Gyan óta ő lett az első afrikai egy világbajnoki kiíráson betalál és ő az első marokkói, aki egy világbajnokságon kettőnél több gólt szerez.

3 - Ismael Saibari is the first African player ever to score in each of his team's three group matches at a World Cup.



He is also the first African player to score three goals in a single World Cup since Asamoah Gyan for Ghana in 2010.



Pioneer. https://t.co/p0C4X0HMPw — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

Marokkó lett az első afrikai csapat, amelynek két cserejátékosa is betalál egy mérkőzésen.

MAR 🇲🇦 4-2 🇭🇹 HAI (FT) - Morocco become the FIRST African nation in the entire history of the World Cup to have two different substitutes score in a single match (Rahimi and Yassine). — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 25, 2026

Marokkó négy éve egy döntetlent és két győzelmet ért el a csoportkörben, csak úgy, mint idén. Akkor a legjobb négyig ment az afrikai csapat.

Morocco’s group stage results in 2022:



◎ Draw vs. Croatia

◎ Win vs. Belgium

◎ Win vs. Canada



Morocco’s group stage results in 2026:



◉ Draw vs. Brazil

◉ Win vs. Scotland

◉ Win vs. Haiti



Are Morocco semi-final bound again, or can they go one better? 👀 pic.twitter.com/aFiggqM858 — Squawka (@Squawka) June 24, 2026

Az afrikai országok közül Marokkónak van a legtöbb vb-győzelme (7) és a legtöbb vb-gólja (26).