Nemzeti Sportrádió

Győzelmével Marokkó lett a legerdményesebb afrikai csapat a világbajnokságon – statisztika

B. A. P.B. A. P.
2026.06.25. 02:46
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Asraf Hakimi gólt és gólpasszt jegyzett (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Marokkó statisztika Haiti
A labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában Marokkó 4–2-re legyőzte Haitit. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikáit.

Asraf Hakimi 13. világbajnoki mérkőzésén szerezt meg első vb-gólját. Eddig 13 találkozón három gólban vállalt szerepet, egy találata mellett két gólpasszt jegyzett. Ő lett a második marokkói játékos, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyzett.

A 2018-as torna óta Hakimié volt a 36. gól, amelyet PSG-játékos szerzett, ami a legtöbb ebben a periódusban.

Marokkó második gólját Iszmael Szaibari szerezte, aki ezzel az első afrikai játékos lett, aki csapata mindhárom vb-csoportmérkőzésén betalál. Továbbá Asamoah Gyan óta ő lett az első afrikai egy világbajnoki kiíráson betalál és ő az első marokkói, aki egy világbajnokságon kettőnél több gólt szerez.

Marokkó lett az első afrikai csapat, amelynek két cserejátékosa is betalál egy mérkőzésen.

Marokkó négy éve egy döntetlent és két győzelmet ért el a csoportkörben, csak úgy, mint idén. Akkor a legjobb négyig ment az afrikai csapat.

Az afrikai országok közül Marokkónak van a legtöbb vb-győzelme (7) és a legtöbb vb-gólja (26).

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Lenny Joseph először kezdett, sarkazása után egy öngól nyitotta a találatok sorát.

 

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