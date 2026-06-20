Nemzeti Sportrádió

Gakpo duplájával kezdtek be a hollandok a szünet után – íme, a gólok!

M. B.M. B.
2026.06.20. 20:30
Címkék
Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Svédország Cody Gakpo

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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Svédország Cody Gakpo
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