Fernando Fernández: A spanyoloknak a stílusuk a legveszélyesebb fegyverük

Fernando Fernández

KÜLÖNLEGES MÉRKŐZÉS VÁR pénteken a spanyol válogatottra a világbajnokság csoportkörének záró fordulójában. A Guadalajarában rendezendő Uruguay–Spanyolország találkozó a csoportelsőségről is dönthet, a tét akkora, hogy a hírek szerint még a spanyol király is a helyszínen tekinti meg az összecsapást.

A mérkőzés előtt Fernando Fernández, a Betis asszisztensedzője osztotta meg lapunkkal várakozását. A sevillaiaknál Manuel Pellegrini oldalán hetedik idényének nekivágó 47 éves szakember szerint a spanyoloknak nem lehet más a céljuk, mint megszerezni az első helyet a kvartettben.

„Spanyolországnak meg kell nyernie ezt a mérkőzést – mondta a Nemzeti Sportnak Fernando Fernández, aki 2012–2013-ban játékosként erősítette a DVTK-t, majd 2019 és 2020 között vezetőedzőként irányította a diós­győrieket. – Csak az összefoglalókat láttam Uruguay meccseiről, az eddigi teljesítménye alapján a normális forgatókönyv az lenne, hogy Spanyolország legyőzi. Ha ez nem történik meg, az problémát jelenthet, mert sokkal nehezebb út várhat ránk a kieséses szakaszban – elég csak arra gondolni, hogy Argentína is szembejöhet a vártnál korábban. Szerintem ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépniük, mint Szaúd-Arábia ellen. Uruguay gondokkal küzd, hiszen sem a Zöld-foki-szigeteket, sem a szaúdiakat nem tudta legyőzni, úgy érzem, Spanyolország továbbra is egyértelmű favoritja ennek a csoportnak.”

A spanyolok első két mérkőzése ugyanakkor teljesen eltérő képet mutatott: míg a Zöld-foki-szigetek ellen csak gól nélküli döntetlenre futotta, a második találkozón már sokkal meggyőzőbb teljesítményt nyújtottak. Fernando Fernández szerint azonban nem az eredmények, hanem a játék minősége alapján érdemes megítélni a csapatot.

„Szerintem Spanyolország legnagyobb erőssége nem egyetlen játékosban rejlik, hanem a stílusában. Természetesen vannak klasszisai, mint Pedri, Rodri, Mikel Oyarzabal vagy Lamine Yamal, de az igazi különbséget az jelenti, ahogyan a válogatott játszik. Mindig uralni akarja a mérkőzést, megszabja a ritmusát, labdabirtoklással kontrollálja az eseményeket, és nagyon ritkán hagyja, hogy az ellenfél diktáljon. Ugyanilyen fontos, hogy labda nélkül is rendkívül fegyelmezett és szervezett a csapat. Minden poszton gyorsak a játékosai, taktikailag pedig kiválóan felkészültek. Ezért gondolom azt, hogy továbbra is az egyik legnagyobb esélyese a világbajnoki címnek.”

A szakember szerint ugyanakkor a torna hátralévő részében döntő lehet, milyen állapotba kerülnek a kulcsemberek.

„Talán ez az egyetlen terület, ahol látok némi kockázatot. Rodri, Lamine Yamal vagy Nico Williams sem a legjobb formájában érkezett a vb-re. Pedri sem mutatta még azt a szintet az első két mérkőzésen, amit az elmúlt idényben megszokhattunk tőle. Ha ők elérik a csúcsformájukat, Spanyolország esélye jelentősen megnő.”

Ha egyetlen futballistát kellene kiemelni a spanyol keretből, természetesen a legtöbben Lamine Yamal nevét említenék. A Barcelona csillaga még mindig csak 18 éves, de már most a világ futballjának egyik legnagyobb sztárjaként tekintenek rá. Fernando Fernández a Betis szakmai stábjának tagjaként többször is testközelből szerezhetett tapasztalatot a képességeiről, ezért arról kérdeztük, látott-e már hozzá fogható tehetséget a spanyol válogatottban.

„Őszintén szólva nagyon nehéz olyan játékost találni, aki ilyen fiatalon ennyire érett lenne, mint ő. Leginkább a döntéshozatala nyűgöz le. A legtöbb tehetséges futballista fiatalon sok hibát követ el, hiszen még a tapasztalatgyűjtés fázisában tart, és csak évekkel később válik igazán meghatározóvá. Lamine Yamal esetében ez teljesen másképp alakult: már a La Ligában is rendre jó döntéseket hozott, ami elképesztően ritka. Az előző idényben a Barcelona legjobbjai közé tartozott, a top háromban biztosan helyet követelt magának, miközben még mindig tinédzser. A sérülése miatt jelenleg nincs százszázalékos állapotban, de még így is képes megváltoztatni a mérkőzés képét. Ez mutatja igazán, milyen különleges futballista.”

A tréner szerint ugyanakkor nem kizárólag a pályán nyújtott teljesítmény teszi különlegessé a szélsőt.

„Barcelonában nem elég jól futballozni. Ott mindennap óriási nyomás nehezedik a játékosokra, hiszen az egész világ figyeli őket. Ahhoz, hogy valaki ennyire fiatalon helytálljon ebben a környezetben, nemcsak tehetségre, hanem rendkívül erős személyiségre is szükség van. Sokan kételkedtek benne az elején, de ő minden alkalommal bizonyította, hogy készen áll a legmagasabb szintre. Megmutatta, hogy képes kiemelkedően játszani a Barcelonában és a válogatottban egyaránt, hosszú éveken át a spanyol futball egyik meghatározó alakja lehet.”

A Betis segédedzője a torna egészéről is megfogalmazta véleményét. Bár több pozitívumot lát a világbajnokságban, a mezőny bővítésével kapcsolatban továbbra is vannak fenntartásai.

„A negyvennyolc csapatos lebonyolítás miatt több olyan válogatott is részt vesz a tornán, amely nem képvisel elég magas szintet egy világbajnoksághoz. Ugyanakkor értem a FIFA szándékát, hiszen több mérkőzés, nagyobb figyelem és több bevétel társul ehhez a rendszerhez. A probléma az, hogy a csoportkör első fordulóiban ritkán látni igazán magas színvonalú találkozókat. A harmadik fordulós mérkőzések már mások, mert ott valódi a tét: a csapatok már valamiért harcolnak, és ettől általában jobb, intenzívebb futball alakul ki. Azt várom, hogy a torna mostantól egyre színvonalasabb lesz.”

KI HITTE VOLNA? – néztek sokan egymásra, amikor a 2022-es katari világbajnokságon Szaúd-Arábia a C-csoport első meccsén 2–1-re megverte a tornát végül megnyerő Argentínát. Nos, ezúttal még nagyobb szenzáció születhet, ugyancsak a szaúdiak részvételével. Az ázsiai válogatott következő ellenfele a története során először világbajnoki szereplő Zöld-foki-szigetek, amely már meghódította a futballromantikusok szívét: 0–0 a regnáló Európa-bajnok, 2010-ben vb-aranyérmes Spanyolország, majd 2–2 a kétszeres világbajnok Uruguay ellen 26, illetve 35 százalékos labdabirtoklással.

És most itt a nagy esély az egy-egy jelenlegi (Laros Duarte, Puskás Akadémia), illetve korábbi (Stopira, Videoton) NB I-es játékost felvonultató afrikai együttes előtt: Szaúd-Arábia legyőzése esetén biztosan továbbjut a 32 közé, ha pedig a spanyolok megverik Uruguayt, a döntetlen is elég neki – sőt, jó eséllyel akkor is, ha csoportharmadik lesz.

A szaúdiak széthullott csapat benyomását keltették az előző, spanyolok elleni fellépésükön (0–4), de még ők is továbbjuthatnak a csoportból, no meg bízhatnak a hely szellemében: eddig egyszer élték meg vb-n a kieséses szakaszt, 1994-ben, amikor ugyancsak az Egyesült Államok volt a torna – akkor egyedüli – házigazdája.