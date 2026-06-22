„Egyáltalán nem rossz” – Miroslav Klose, miután Messi megdöntötte a rekordját

„Mindig is mondogattam, hogy Messi egyáltalán nem rossz – reagált a Süddeutsche Zeitung megkeresésére Miroslav Klose. – Számomra ő minden idők legjobbja. Gratulálok, bajnok!”

A jelenleg a másodosztályú 1. FC Nürnberg vezetőedzőjeként dolgozó, 48 éves kiválóság saját elmondása szerint számított rá, hogy az idei tornán megdől a 2014-ben felállított rekord.

„Ez teljesen rendben van. A rekord egyszer úgyis megdől majd, s Messit szívélyesen invitálom, hogy legyen ő az, aki ezt megteszi. Mindig is nagy rajongója voltam” – mondta még a torna előtt ugyanazon lapnak Klose.