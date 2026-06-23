Eddig négy csapat tudja, mikor játszik a 32 között

Egyelőre csak Németország, Mexikó, Argentína és az Egyesült Államok tudja a legjobb 32 közötti mérkőzésének pontos időpontját, ellenfele még egyiknek sincs.

Mexikó már megnyerte az A-csoportot, és az egyik csoportharmadikkal csap össze június 30-án Mexikóvárosban. Az Egyesült Államok szintén csoportelsőként jut a 32 közé, és szintén egy harmadik helyezettre vár, a meccset július elsején vívják Santa Clarában.

A német válogatott június 29-én Foxborough-ban játszik szintén egy harmadikkal, míg Argentínára a H-csoport második helyezettje vár július 3-án Miamiban.