Nemzeti Sportrádió

Eddig négy csapat tudja, mikor játszik a 32 között

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 18:48
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Egyelőre csak Németország, Mexikó, Argentína és az Egyesült Államok tudja a legjobb 32 közötti mérkőzésének pontos időpontját, ellenfele még egyiknek sincs.

Mexikó már megnyerte az A-csoportot, és az egyik csoportharmadikkal csap össze június 30-án Mexikóvárosban. Az Egyesült Államok szintén csoportelsőként jut a 32 közé, és szintén egy harmadik helyezettre vár, a meccset július elsején vívják Santa Clarában.

A német válogatott június 29-én Foxborough-ban játszik szintén egy harmadikkal, míg Argentínára a H-csoport második helyezettje vár július 3-án Miamiban.

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