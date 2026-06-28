Nemzeti Sportrádió

Az uruguayiak repülni fognak – de nem együtt

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 11:37
Uruguayi játékosok a Spanyolország elleni meccs után (Fotó: Getty Images)
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Uruguayi sajtóhírek szerint az ország labdarúgó-szövetsége a tervekkel ellentétben mégsem bérel különgépet a világbajnokságon járt csapat és kísérői hazautazásához.

A különgép lemondásáról a tekintélyes El País napilap is beszámolt, hozzátéve, hogy a labdarúgók, az edzői stáb és a delegáció többi tagja egyénileg, saját szervezésben, kereskedelmi járatokon indul Montevideóba – illetve vannak, akik nem is haza, hanem egyből külföldi klubjukhoz utaznak.

A döntés hátterében a várakozásoktól messze elmaradó világbajnoki szereplés áll: a celeste két döntetlennel és egy vereséggel, negatív gólkülönbséggel (3–4) zárt a H-csoport harmadik helyén, és nem jutott tovább. A spanyolok elleni 0–1 még belefért volna, de a Zöld-foki-szigetek (2–2) és Szaúd-Arábia (1–1) elleni döntetlenek hatalmas csalódást keltettek.

A kiesés utáni elkeseredését palástolni képtelen, kiabálásával a világhálón taroló Marcelo Bielsa szövetségi kapitány szerződése a világbajnoksággal lejár, és aligha újítják meg.

 

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