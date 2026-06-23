Az „élő szobor” is megérkezett Mexikóba
Bár a Portugália elleni meccset kénytelen volt kihagyni, ma éjjel már ott lehet a Kolumbia elleni csoportmérkőzésen a Kongói DK talán legismertebb szurkolója, Lumumba Vea.
Michel Kuka Mboladinga, művésznevén Lumumba Vea az egyik legismertebb futballszurkoló a világon. Az „élő szoborként” is ismert Lumumba Vea arról kapta a nevét, hogy képes mozdulatlanul, egyik karját felemelve végigállni a mérkőzéseket.
A szurkoló a Portugália elleni csoportnyitányon nem lehetett ott, mivel kötelező karanténban volt, ahogy az országból érkező többi szurkoló. Kedden azonban már látták Mexikóban, ahol a Kongói DK Kolumbiával csap össze.
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