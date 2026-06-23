Az „élő szobor” is megérkezett Mexikóba

Michel Kuka Mboladinga, művésznevén Lumumba Vea az egyik legismertebb futballszurkoló a világon. Az „élő szoborként” is ismert Lumumba Vea arról kapta a nevét, hogy képes mozdulatlanul, egyik karját felemelve végigállni a mérkőzéseket.

A szurkoló a Portugália elleni csoportnyitányon nem lehetett ott, mivel kötelező karanténban volt, ahogy az országból érkező többi szurkoló. Kedden azonban már látták Mexikóban, ahol a Kongói DK Kolumbiával csap össze.