Nemzeti Sportrádió

Az „élő szobor” is megérkezett Mexikóba

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 17:32
Lumumba Vea is ott lehet a lelátón (Fotó: Getty Images)
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Bár a Portugália elleni meccset kénytelen volt kihagyni, ma éjjel már ott lehet a Kolumbia elleni csoportmérkőzésen a Kongói DK talán legismertebb szurkolója, Lumumba Vea.

Michel Kuka Mboladinga, művésznevén Lumumba Vea az egyik legismertebb futballszurkoló a világon. Az „élő szoborként” is ismert Lumumba Vea arról kapta a nevét, hogy képes mozdulatlanul, egyik karját felemelve végigállni a mérkőzéseket.

A szurkoló a Portugália elleni csoportnyitányon nem lehetett ott, mivel kötelező karanténban volt, ahogy az országból érkező többi szurkoló. Kedden azonban már látták Mexikóban, ahol a Kongói DK Kolumbiával csap össze.

 

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