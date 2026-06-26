Az amerikaiak a 2038-as vb-t is megrendeznék

Andrew Giuliani, a most zajló torna fehér házi munkacsoportjának vezetője felvetette a 2038-as vb 64 csapatos lebonyolítására vonatkozó lehetőséget.

„Beszéltem erről Donald Trump elnökkel és számos kabinettagunkkal. Úgy vélem, nincs alkalmasabb ország egy világbajnokság megrendezésére, mint az Egyesült Államok” – fogalmazott az elnöki tanácsadó.

Hozzátette: ha valóban sikerülne 64 csapatosra bővíteni a vb-t, akkor az Egyesült Államok az ideális jelölt az infrastruktúrája és a számos meglévő stadionja miatt.

Az idei az első vb, amelynek három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – a házigazdája, és először szerepel 48 válogatott a tornán.

A 2030-as vb-nek Spanyolország, Portugália és Marokkó ad otthont, ám rendeznek találkozókat a torna centenáriumának emléket állítva Argentínában, Paraguayban és Uruguayban. A 2034-es vb Szaúd-Arábiában lesz.