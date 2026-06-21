Amerikai pite: újabb névtelen hősről beszél az egész világ – a 10. nap vb-kibeszélője

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – L. Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 (2–0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (N. Lang, 90.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall, 55.), Ayari (T. Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 90+3.) – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)