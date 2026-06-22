Afrikai-ázsiai párharc a vb-n maradásért

Sűrű programmal készült a következő megméretésre Algéria. Amerikai idő szerint pénteken este hatkor az Algériai Labdarúgó-szövetség (FAF) leírása alapján felpörgette a játékosokat Vladimir Petkovic szövetségi kapitány, hogy aztán másnap délelőtt az utolsó simításokat is elvégezze a csapat a Kansas állambeli Lawrence-ben. A szövetség közlése szerint nagyszerű hangulatban teltek az edzések, a kis játékok során Rijad Mahrez és csapata mutatta a legnagyobb eltökéltséget, míg szombaton az Argentína ellen végig a kispadon ülő Szamir Sergit és csapatát emelték ki.

Az észak-afrikai együttes egyébként a szövetség elnöke, Valid Szadi vezetésével már szombaton este megérkezett San Joséba, hogy onnan továbbutazzon San Frasciscóba, ahol vasárnap a magyar idő szerint kedd hajnali mérkőzés helyszínén is gyakoroljon egyet.

A vb egyik magyar vonatkozása Algériához kapcsolódik, az ETO FC magyar bajnok csatára, Nadir Benbuali is a kerettel készül, és továbbra is várja, hogy bizalmat szavazzon neki a szövetségi kapitány.

Erre Jordánia ellen több az esélye, bár váratlan lenne, ha Petkovic a kulcsfontosságú mérkőzésen kezdene kísérletezni rutintalanabb csatárokkal. Ha esetleg bajba kerülne Algéria és több támadóval kellene rohamozni a Jordánia elleni meccs hajrájában, Benbualit is bedobhatja az edzője.

Jordánia meglepetést szerzett Ausztria ellen, kikapott ugyan 3–1-re, de csak a hajrában dőlt el a találkozó, egyenrangú ellenfél volt. Algéria az Argentína elleni háromgólos vereség ellenére nem vallott szégyent, erősebb csapatoknak is beletört már a bicskájuk Lionel Messibe. Kifejezetten izgalmas mérkőzésre van kilátás, hiszen mindkét együttes a túlélésért, a kiesés elkerüléséért, egyben a csoport harmadik helyének megszerzéséért küzd. Mindketten kieshetnek már ebben a fordulóban: Jordánia akkor, ha vereséget szenved, Argentína pedig nem kap ki Ausztriától, Algéria pedig, ha alulmarad, és Ausztria nem kap ki Argentínától. A döntetlen Jordániának szinte biztos, hogy búcsút jelent, hiszen az utolsó fordulóban Argentína ellen lép pályára, míg Algériának azzal együtt, hogy kell a három pont, nem tragédia az egy sem, Ausztriával a játékoskeret minősége alapján felveheti a versenyt. Nagy kérdés, hogy a kapus, Luca Zidane összeszedi-e magát a második fordulóra, hiszen újabb gyenge teljesítménye az algériaiak továbbjutásába kerülne.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Argentína 1 1 – – 3–0 +3 3 2. Ausztria 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Jordánia 1 – – 1 1–3 –2 0 4. Algéria 1 – – 1 0–3 –3 0 A J-CSOPORT ÁLLÁSA

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)