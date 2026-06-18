A vb második hosszabbításban szerzett győztes gólja is afrikai országnak kedvezett – statisztikák
Yoel Bárcenas és José Luis Rodríguez is kezdett, így Panama történelmében ők ketten kezdtek az ország mindegyik vb-mérkőzésén.
A ghánaiaknál Jordan Ayew a negyedik ghánai játékos lett, aki három világbajnokságon is részt vesz. Korábban testvére André Ayew továbbá Asamoah Gyan és Sulley Muntari játszott három vb-n.
Jól indult a mérkőzés: Cecilio Waterman 106 másodperc után kapura lőtt, ez volt az idei világbajnokságon az eddigi második legkorábbi kapura irányuló lövése. A leggyorsabb Edmílson Junior katari játékos Svájc ellen elvégzett lövése volt (103 másodperc után). Utána viszont elég eseménytelen volt az első játékrész. A második ismét jól indult, azok után, hogy Ghána az első félidőben lövésig semj jutott, a szünet után öt perc alatt kétszer is próbálkozott. José Córdoba 63 sikeres passzal zárta a Ghána elleni első játékrészt, ez a legtöbb egy első félidőben egy panamai labdarúgó számára a világbajnokságon. Félidőben kapust cserélt Ghána, ez volt mindössze a harmadik eset, amikor egy együttes a szünetben váltott kapust a világbajnokságon.
A 2026-os világbajnokságon eddig két meccsen született győztes gól a 90. percben vagy a hosszabbításban. Mindkétszer az afrikai nemzet örülhetett, ezúttal Caleb Yirenkyi Ghánának szerzett három pontot, míg Amad Diallo Elefántcsontpartnak. Yirenkyi (20 év, 153 nap) lett a legfiatalabb játékos, aki a rendes játékidő hosszabbításában győztes gólt szerzett világbajnokságon. Tovább ez volt a negyedik legkésőbb született gól a rendes játékidő hosszabbításában, amely egy vb-mérkőzésen esett 0–0-s állásnál.
Ghána legutóbb 2010-ben nyerte meg az első vb-mérkőzését, akkor majdnem az elődöntő is összejött az afrikaiaknak.
Jorden Ayew nyolc légipárharcot nyert meg a meccsen, ami a harmadik legtöbb az idei világbajnokságon.