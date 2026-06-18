A vb második hosszabbításban szerzett győztes gólja is afrikai országnak kedvezett – statisztikák

Yoel Bárcenas és José Luis Rodríguez is kezdett, így Panama történelmében ők ketten kezdtek az ország mindegyik vb-mérkőzésén.

2 - Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez son los únicos dos futbolista de Panamá en iniciar los cuatro encuentros que el país disputó en Copa del Mundo.



Dupla. pic.twitter.com/0CSTAvm0Us — OptaJorge (@OptaJorge) June 17, 2026

A ghánaiaknál Jordan Ayew a negyedik ghánai játékos lett, aki három világbajnokságon is részt vesz. Korábban testvére André Ayew továbbá Asamoah Gyan és Sulley Muntari játszott három vb-n.

3- جوردان أيو (2014، 2022، 2026) هو رابع لاعب غاني يشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعد أسامواه جيان، سولي مونتاري، شقيقه أندريه أيو. إرث.⭐️ pic.twitter.com/cSa90RYxoz — OptaArabi (@OptaArabi) June 17, 2026

Jól indult a mérkőzés: Cecilio Waterman 106 másodperc után kapura lőtt, ez volt az idei világbajnokságon az eddigi második legkorábbi kapura irányuló lövése. A leggyorsabb Edmílson Junior katari játékos Svájc ellen elvégzett lövése volt (103 másodperc után). Utána viszont elég eseménytelen volt az első játékrész. A második ismét jól indult, azok után, hogy Ghána az első félidőben lövésig semj jutott, a szünet után öt perc alatt kétszer is próbálkozott. José Córdoba 63 sikeres passzal zárta a Ghána elleni első játékrészt, ez a legtöbb egy első félidőben egy panamai labdarúgó számára a világbajnokságon. Félidőben kapust cserélt Ghána, ez volt mindössze a harmadik eset, amikor egy együttes a szünetben váltott kapust a világbajnokságon.

63 - José Córdoba (@fepafut) tuvo 63 pases correctos en esta primera etapa ante Ghana, el máximo en un primer tiempo para un futbolista de Panamá en Copas del Mundo.



Acierto. pic.twitter.com/WMuOpYxP2S — OptaJorge (@OptaJorge) June 18, 2026

A 2026-os világbajnokságon eddig két meccsen született győztes gól a 90. percben vagy a hosszabbításban. Mindkétszer az afrikai nemzet örülhetett, ezúttal Caleb Yirenkyi Ghánának szerzett három pontot, míg Amad Diallo Elefántcsontpartnak. Yirenkyi (20 év, 153 nap) lett a legfiatalabb játékos, aki a rendes játékidő hosszabbításában győztes gólt szerzett világbajnokságon. Tovább ez volt a negyedik legkésőbb született gól a rendes játékidő hosszabbításában, amely egy vb-mérkőzésen esett 0–0-s állásnál.

GHA 🇬🇭 1-0 🇵🇦 PAN (FT) - Yirenkyi's strike at 94'04'' is the FOURTH latest goal to break a 0-0 in regulation time in WC HISTORY:



Cheshmi (Wales 0-2 Iran, 2022): 97m58s

Totti (Italy 1-0 Australia, 2006): 94m26s

Bouhaddouz (Morocco 0-1 Iran, 2018, own goal): 94m06s

Yirenkyi (Ghana… — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 18, 2026

90 - The only two winning goals scored in the 90th minute or later at the 2026 FIFA World Cup so far have both secured 1-0 victories for African nations, with Caleb Yirenkyi netting for Ghana against Panama and Amad Diallo scoring for Côte d'Ivoire against Ecuador.



Timely. pic.twitter.com/FsgdHY6exQ — OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2026

Ghána legutóbb 2010-ben nyerte meg az első vb-mérkőzését, akkor majdnem az elődöntő is összejött az afrikaiaknak.

Ghana win their opening match at the World Cup for the first time since 2010. pic.twitter.com/OxfuOB5uLG — StatMuse FC (@statmusefc) June 18, 2026

Jorden Ayew nyolc légipárharcot nyert meg a meccsen, ami a harmadik legtöbb az idei világbajnokságon.

8 - Jordan Ayew 🇬🇭 ha ganado ocho duelos aéreos frente a Panamá, el tercer mejor registro en lo que llevamos de Mundial 2026 tras los bosnios Nikola Katic (10) y Jovo Lukic (9). Martillo. pic.twitter.com/jDwgqkxdZL — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2026