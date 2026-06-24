A skótok ellen néhány percre beállhat Neymar – vagy esetleg többre is?

A csoport éléről várja a Skócia elleni utolsó fordulót a brazil válogatott, s Carlo Ancelotti szövetségi kapitány számára a legnagyobb kérdés továbbra is Neymar állapota. A 34 éves támadó több mint egy hónapja, május 17. óta egyetlen percet sem töltött a pályán, és a visszatérése körüli óvatosság meghatározza a csapat felkészülését. A szakmai stáb szerint az erőnléti állapota jelentősen javult, az elmúlt napokban két teljes értékű edzésen is részt vett, ami fontos szempont, csakhogy maradt még kérdőjel: hogyan reagál majd a teste az első nagyobb ütközésre?

A játékstílusa miatt ráadásul különösen sérülékeny, mert a cselezések alkalmával sok szabálytalanságot szenved el, és az ellenfelek gyakran ütköznek vele a pálya zsúfolt részein. A válogatottnál most attól tartanak, hogy az amúgy is keményen futballozó skótok ellen sokba kerülne egy erőteljesebb belépő.

„Kiváló munkát végzett a héten, teljesen jó a fizikai állapota, kész a játékra. Nagyon örülünk, hogy visszatért, nagyszerű futballista. Csereként a szünetben pályára lépve, de akár kezdőként a teljes meccsen képes lehet játszani” – fogalmazott Ancelotti, ugyanakkor a mindig jól informált brazil sajtó szerint ha nevezi is Neymart, legfeljebb 15-20 percet kap, és csak akkor, ha a mérkőzés állása ezt lehetővé teszi. Az elemzők ugyanakkor kiemelik, hogy a selecaónak kulcsfontosságú lenne Neymar visszatérése a csoportkörben, mert a kieséses szakaszban már teljes értékűként számolhatnának vele.

Egy neves hiányzó mindenesetre biztosan lesz: Raphinha. Kiújult a jobb lábában a combhajlító‑sérülése, amely miatt március-áprilisban több mint egy hónapot, tavaly ősszel pedig csaknem két hónapot kellett kihagynia. A szélső további képalkotó vizsgálatokon esik még át, s Carlo Ancelotti bízik benne, hogy a csoportkör után ismét számíthat a játékára. Szokásához híven a kapitány a Skócia elleni kezdőt még nem véglegesítette. A legutóbbi New Jersey‑i edzésen Luiz Henrique és Rayan is megkapta tőle a lehetőséget Raphinha helyén, és a sajtónyilvános percekben úgy tűnt, nem tervezi pihentetni az első, illetve a második meccsen besárguló Douglas Santost és Casemirót (a csoportkör után törlődnek a sárga lapok). A védelemben Léo Pereira opció lehet Gabriel Magalhaes helyett, aki hosszú, megterhelő klubidényen van túl az Arsenallal, míg a támadósorban a szakvezető együtt szerepeltette az edzésen Endricket és Matheus Cunhát, ami a 4–4–2-es hadrendre való átállásra utalhat.

A brazil válogatott jobb gólkülönbsége révén vezeti a csoportot, és az elsőség megtartása nemcsak kedvezőbb párosítást jelentene a kieséses szakaszban, hanem logisztikai előnyt is, mert így maradhatna New Jersey-ben, míg a második helyezettnek jószerével folyamatosan utaznia kell a folytatásban.

VÉLEMÉNY Steve CLARKE, a skót válogatott szövetségi kapitánya a Scottish Sunnak: – Az, hogy Skócia szűk vereséggel is a kieséses szakaszba juthat, nyilván motoszkál a fejemben. Őrültség lenne nem számolni vele, de esküszöm, a csapatot nem úgy állítom össze, hogy csak védekezzünk. Sokan azt gondolják, így álltunk ki Magyarország ellen is az Európa-bajnokságon, csakhogy ez nem igaz. Ezúttal sem úgy megyünk ki a pályára, hogy a vereség is beleférhet.

Gólkülönbségük javítására törekednek az elszánt marokkóiak

A papíron legkönnyebb csoport­ellenfél vár a 31 mérkőzés óta veretlen marokkói válogatottra.

Iszmael Szajbari a brazilok és a skótok ellen is gólt szerzett – erre készül Marokkó harmadik csoportmeccsén is (Fotó: Getty Images)

Az egyiknek sikerülhet, a másiknak biztosan nem. A már kiesett Haiti vár a csoportkör harmadik fordulójában a brazilokkal 1–1-et játszó, a skótokat pedig 1–0-ra legyőző marokkói válogatottra, amelynek mindkét eddigi gólját Iszmael Szajbari szerezte. A csapat 601 sikeres passzt könyvelt el Skócia ellen, ami afrikai rekord a vb-k történetében 1966 óta (de valószínűleg mindent összevetve is – a szerk.), és immár 31 mérkőzés óta veretlen. A FIFA‑ranglista hatodik helyezettje a csoportelsőségért indul harcba, ám gólkülönbségével hátrányban van a brazilokkal szemben, így Haiti ellen indokolt az erősen támadó felfogás.

Jó hír Mohamed Uahbi szövetségi kapitánynak, hogy nincs új sérült a keretben, így harmadszor is változatlan kezdőt küldhet pályára. Támadásban kulcsfeladat hárulhat Szajbarira és Brahim Díazra, a középpályán pedig a torna egyik felfedezettjére, Ajub Buaddira, valamint Neil el-Ajnauira és Azzedin Unahira.

„Minden mérkőzést komolyan veszünk, Haiti ellen is ugyanazzal a mentalitással lépünk pályára, mint korábban” – mondta Jasszin Bunu, a marokkóiak kapusa.

A haiti válogatott először találkozik afrikai együttessel vb‑mérkőzésen, s már biztos kieső, miután Skóciától (0–1) és Brazíliától (0–3) is vereséget szenvedett. A csapat 1974 óta először szerepel világbajnokságon, és fennáll a veszélye, hogy ismét pont és gól nélkül zárja a csoportkört. Ha kikap Marokkótól, beállítja Salvador negatív rekordját: hat vb‑meccs, hat vereség. Továbbá a harmadik együttes lehet az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térségből (CONCACAF-zóna) Salvador (1970) és Kanada (1986) után, amely pontot és gólt sem szerez a vb-csoportkörben. A 44 góljával válogatottsági csúcstartó Duckens Nazon bevethetősége továbbra is kérdéses – Skócia és Brazília ellen is csak kispadozott –, a Ferencvárosban légióskodó Lenny Joseph játékára azonban van esély.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Csütörtök, 0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!