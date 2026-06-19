Nemzeti Sportrádió

A Real Madridról kérdezték a portugálok védőjét, titokzatos volt a válasz

T. Z.T. Z.
2026.06.19. 18:50
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Rúben Dias (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Rúben Dias
A világbajnokságon szereplő portugál labdarúgó-válogatott hátvédje, Rúben Dias titokzatos választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy követi-e válogatottbeli csapattársát, Bernardo Silvát a Real Madridhoz.

A portugál válogatott legutóbbi nyilvános sajtótájékoztatóján Rúben Dias is részt vett, és nem meglepő módon az első újságírói kérdések arról szóltak, van-e esély arra, hogy a nyáron a Real Madridhoz igazoljon. Mint ismert, Bernardo Silva érkezését már bejelentette a madridi együttes, és több helyen Diast is összeboronálták a 15-szörös BEK/BL-győztessel.

A tapasztalt védő azonban egyelőre nem kívánt foglalkozni a pletykákkal: „Portugália!” – válaszolt nagyon röviden arra a kérdésre, hogy aláír-e a Real Madridhoz a következő napokban-hetekben.

Egy másik újságíró szeretett volna kicsit konkrétabb választ kicsikarni a Manchester City futballistájából, azonban nem járt sikerrel: „Ha megkérdeznek, akkor csak annyit válaszolok, hogy Portugália. Ennyi.”

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Rúben Dias
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