A Real Madridról kérdezték a portugálok védőjét, titokzatos volt a válasz

A portugál válogatott legutóbbi nyilvános sajtótájékoztatóján Rúben Dias is részt vett, és nem meglepő módon az első újságírói kérdések arról szóltak, van-e esély arra, hogy a nyáron a Real Madridhoz igazoljon. Mint ismert, Bernardo Silva érkezését már bejelentette a madridi együttes, és több helyen Diast is összeboronálták a 15-szörös BEK/BL-győztessel.

A tapasztalt védő azonban egyelőre nem kívánt foglalkozni a pletykákkal: „Portugália!” – válaszolt nagyon röviden arra a kérdésre, hogy aláír-e a Real Madridhoz a következő napokban-hetekben.

Egy másik újságíró szeretett volna kicsit konkrétabb választ kicsikarni a Manchester City futballistájából, azonban nem járt sikerrel: „Ha megkérdeznek, akkor csak annyit válaszolok, hogy Portugália. Ennyi.”