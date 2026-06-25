Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
A New York Mets baseballmeccsén eveztek a norvég drukkerek
M. B.
0
Tetszik
2026.06.25. 01:24
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
szurkolók
Norvégia
New York Mets
foci vb 2026
vb 2026
szurkolók
Norvégia
New York Mets
0 Komment
Legfrissebb hírek
Carlo Ancelotti: Az volt a célunk, hogy jobban játsszunk, mint ahogyan Haiti ellen tettük
Foci vb 2026
2 perce
Brazília és Marokkó kéz a kézben jut tovább a C-csoportból, Ancelotti csapata nyerte meg a négyest
Foci vb 2026
14 perce
Vinícius fantasztikus játékával Brazília megverte Skóciát, így csoportelső
Foci vb 2026
16 perce
Az előzetes hírekkel ellentétben nem Ochoa védi Mexikó kapuját a csehek ellen, Patrik Schick is csak a kispadon ül
Foci vb 2026
17 perce
Haiti kétszer vezetetett, de Marokkó így is magabiztosan nyerve csoportmásodik
Foci vb 2026
17 perce
Neymar a pályán – először játszott ezen a világbajnokságon!
Foci vb 2026
31 perce
Így zajlott le a párbeszéd Vinícius meg nem adott góljánál
Foci vb 2026
49 perce
Folytatjuk!
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik