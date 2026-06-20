A németek után a portugálok meccsét kapta a marokkói játékvezető

Mind a négy mérkőzésre olyan játékvezető kapott megbízást, aki már fújt egy csoportmeccset az előző napokban.

A marokkói Dzsalal Dzsajed a gólzáporos Németország–Curacao (7–1) után a Portugália–Üzbegisztán mérkőzést vezeti.

Az olasz Maurizio Mariani a Szaúd-Arábia–Uruguay (1–1) összecsapás után a Kolumbia–Kongói DK meccsen működik közre. A hondurasi Saíd Martínez korábban a Katar–Svájcot (1–1) vezette, most az Anglia–Ghánára kapott küldést, míg a 33 éves gaboni Pierre Atcho az Irak–Norvégia (1–4) mérkőzés levezetése után a Panama–Horvátország csoporttalálkozón dirigálhat.

A videósókat csak később nevezi meg a FIFA.