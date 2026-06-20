Nemzeti Sportrádió

A németek után a portugálok meccsét kapta a marokkói játékvezető

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.20. 18:15
Dzsalal Dzsajed (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Dzsalal Dzsajed játékvezetés
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a világbajnokság keddi játéknapjának játékvezetői küldését.

Mind a négy mérkőzésre olyan játékvezető kapott megbízást, aki már fújt egy csoportmeccset az előző napokban.

A marokkói Dzsalal Dzsajed a gólzáporos Németország–Curacao (7–1) után a Portugália–Üzbegisztán mérkőzést vezeti.

Az olasz Maurizio Mariani a Szaúd-Arábia–Uruguay (1–1) összecsapás után a Kolumbia–Kongói DK meccsen működik közre. A hondurasi Saíd Martínez korábban a Katar–Svájcot (1–1) vezette, most az Anglia–Ghánára kapott küldést, míg a 33 éves gaboni Pierre Atcho az Irak–Norvégia (1–4) mérkőzés levezetése után a Panama–Horvátország csoporttalálkozón dirigálhat.

A videósókat csak később nevezi meg a FIFA.

 

foci vb 2026 vb 2026 Dzsalal Dzsajed játékvezetés
Legfrissebb hírek

Elkezdődött a holland-svéd csoportmeccs!

Foci vb 2026
22 perce

A szurkolók körében nincs panasz a hangulatra Houstonban

Foci vb 2026
35 perce

Vb 2026: Hollandia–Svédország 2–0

Foci vb 2026
36 perce

Ismaël Koné kijött a kórházból

Foci vb 2026
1 órája

Ronald Koeman támadót cserélt, Graham Potter nem változtatott – íme, a holland–svéd meccs kezdői

Foci vb 2026
1 órája

Narancsba borult Houston

Foci vb 2026
2 órája

A holland drukkerek már vonulnak, Sneijder és Van der Sar a buli kellős közepén...

Foci vb 2026
2 órája

„Három pontot akartunk szerezni, nem egyet… Tunézia ellen már győznünk kell”

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik