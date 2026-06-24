A mindenkinek jó iksz ellen szól, hogy időt és energiát spórol, aki megnyeri a B-csoportot

ÓRIÁSI A TÉT a bosnyákok és a katariak szerdai mérkőzésén, mert a győztes jó eséllyel továbbjut a kieséses szakaszba. Bosznia-Hercegovinában hatalmas a várakozás, a népszerű televíziós szépség, Elvisa Muratovic is a nemzeti zászlót magára terítve posztolt a világbajnokságról. Az OBN televízió egyik kedvenc arca, akit a közönség a Négyszemélyes asztal című kulináris műsorban láthat, arról nyilatkozott, hogy a futball egyesíti az embereket, nemre, korra, és ami a délszláv vidéken kulcskérdés, származásra tekintet nélkül szurkolnak a válogatott sikeréért.

„A nem fontos dolgok közül a futball a legfontosabb a világon – mondta a műsorvezető, akit sokan Sophia Lorenhez hasonlítanak. – Aligha meglepő, hogy Edin Dzeko a kedvencem. Nemcsak a gólok, a rekordok és a sikeres karrier miatt, hanem ahogyan évek óta képviseli Bosznia-Hercegovinát. A nagyszerű játékosok trófeákat nyernek, de a legnagyobbak nyomot hagynak, és ő örökre része a bosnyák kultúrának.”

Noha az egymás elleni eredmény rangsorol, Bosznia reálisan a harmadik helyre pályázhat. Igaz, döntetlent játszott Kanadával, a társházigazdának plusz hatos, a bosnyákoknak mínusz hármas a gólkülönbségük. A Slobodna Bosna arról írt, hogy Seattle-ben 28-29 Celsius-fokos melegben kell pályára lépni, de a lap szerint a csapat tagjai kiváló hangulatban edzettek, és optimistán várják a harmadik csoportmérkőzést.

Edin Dzeko akcióban (Fotó: AFP)





SOK MINDEN FOROG KOCKÁN Kana­da ellen, erről írt a svájci Blick. Bár egy döntetlennel mindkét válogatott biztosan továbbjutna, az európai csapatnak ez nem lenne elég. A lap ugyanis megvizsgálta, mi múlhat azon, hogy csoportgyőztesként vagy másodikként lép a kieséses szakaszba a nemzeti csapat, és nem csak sportszakmai szempontokat vett figyelembe: a B-csoport első helyezettje a harminckettő között ugyanis július 2-án, míg a második már június 28-án pályára lép. Négy nap különbség nagyon nem mindegy a regeneráció miatt.

Az újság részletesen elemzi, milyen logisztikai feladatot igényel a vb-szereplés: a válogatott három héttel ezelőtt hét és fél tonna felszereléssel indult útnak, azóta San Diego az otthona. Az edzőpálya mellett erre a célra kialakított edzőtermet állítottak fel, és két-két mobilkamerát, illetve drónt használnak az edzéselemzéshez. A szállodában irodákat, terápiás és masszázsszobákat, valamint a játékosok számára szabadidős területeket alakítottak ki, ezeket mind viszik magukkal. A lap szerint a kieséses szakaszban a FIFA előírása szerint el kell hagyni a bázist, és a következő mérkőzés helyszínén kell tartózkodni – figyelemre sem méltó apróság, hogy három svájci szakács már napokkal korábban Vancouverbe utazott, hogy a megszokott étellel várja a futballistákat.

A lap levezette a nemzeti csapat útját a döntőig. Csoportgyőztesként a Kanada elleni összecsapás után még két mérkőzés idejére Vancouverben maradhatna, a nyolc között Kansas Citybe, onnan az elődöntőre Atlantába utazna, hogy aztán megérkezzen New Yorkba a döntőre. Csoportmásodikként Vancouver után Los Angeles, Houston, Boston, majd Dallas lenne az úti cél New York előtt.

A pihenésre szánt idő kulcskérdés lehet. A Blick beszámolt arról, hogy Manuel Akanji és Ricardo Rodriguez családtagjaival együtt az állatkertben sétálgatott – az edzések közötti szabadidőben erre is van lehetőség. A 141. válogatott mérkőzésére készülő Ricardo Rodriguez elmondta, sokat jelentett neki ez a kikapcsolódás, néhány óra a gyerekeivel és a feleségével teljesen feltöltötte. A hivatalos sajtótájékoztatón szóba került: miként lehetséges, hogy ugyanolyan a frizurája, mint a 2014-es világbajnokságon?

„Ezen már én is gondolkodtam – válaszolta nevetve a spanyol Betis 33 éves védője. – Pedig azóta van új fésűm, és kipróbáltam más samponokat is. Komolyra fordítva: odafigyelek magamra, a regenerációra, sokat pihenek, talán ezért nem öregszem.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

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