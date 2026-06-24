Nemzeti Sportrádió

A kongóiak az utolsó fordulóban már a továbbjutásért akarnak harcolni

P. K.P. K.
2026.06.24. 09:38
null
Sébastien Desabre (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Kongói DK Sébastien Desabre Kolumbia
A Kongói DK-t irányító szövetségi kapitány, Sébastien Desabre szerint a Kolumbia elleni teljesítményre, az 1–0-s vereség ellenére lehet építeni az utolsó fordulóban.

 

„Nagyon vártuk a Kolumbia elleni mecset, hiszen ismét egy olyan csapat ellen bizonyíthattunk, amely előrébb van a FIFA-világranglistán, magasabban jegyzett nálunk. Az 1–0-s vereség ellenére ismét megmutattuk, hogy képesek vagyunk nagy eredményekre” – idézi a mediacongo.net Sébastien Desabre szövetségi kapitányt.

A Kongói DK csapatát irányító francia szakember hangsúlyozta, a Kolumbia elleni teljesítmény önbizalmat adhat csapatának az Üzbegisztán elleni meccs előtt, azon a találkozón már egyértelműen a továbbjutás kiharcolása lesz a céljuk, hiszen egy győzelemmel, és összesen négy ponttal reális esélyük lenne legalább a legjobb  3. helyezettek közé bekerülni és úgy továbbjutni.

 

foci vb 2026 vb 2026 Kongói DK Sébastien Desabre Kolumbia
Legfrissebb hírek

Messi: Folytatom a játékot!

Foci vb 2026
3 perce

Az idei lesz minden idők legnagyobb vb-Aranycipőcsatája?

Foci vb 2026
14 perce

Felemás favoritok, futballtörténeti rekordok és minden idők legtöbb gólja – ilyen volt a vb második csoportfordulója

Foci vb 2026
20 perce

Roberto Martínez megelőzte Vicente del Bosquét

Foci vb 2026
24 perce

Vb-2026: Jude Bellingham szerint „nincs dráma” az angoloknál

Foci vb 2026
1 órája

Videó: így reagált Cristiano Ronaldo azokra a kérdésekre, melyekben szóba kerültek Messi góljai

Foci vb 2026
1 órája

„Attól, hogy én lőttem a gólt, még nem vagyok hős”

Foci vb 2026
1 órája

Nagyszerű lenne – Cristiano Ronaldo az esetleges Messi elleni vb-meccsről

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik