A kongóiak az utolsó fordulóban már a továbbjutásért akarnak harcolni

„Nagyon vártuk a Kolumbia elleni mecset, hiszen ismét egy olyan csapat ellen bizonyíthattunk, amely előrébb van a FIFA-világranglistán, magasabban jegyzett nálunk. Az 1–0-s vereség ellenére ismét megmutattuk, hogy képesek vagyunk nagy eredményekre” – idézi a mediacongo.net Sébastien Desabre szövetségi kapitányt.

A Kongói DK csapatát irányító francia szakember hangsúlyozta, a Kolumbia elleni teljesítmény önbizalmat adhat csapatának az Üzbegisztán elleni meccs előtt, azon a találkozón már egyértelműen a továbbjutás kiharcolása lesz a céljuk, hiszen egy győzelemmel, és összesen négy ponttal reális esélyük lenne legalább a legjobb 3. helyezettek közé bekerülni és úgy továbbjutni.