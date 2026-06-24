Nemzeti Sportrádió

A hajrában szerzett góllal verte meg Kolumbia a Kongói DK-t – videó

V. J.V. J.
2026.06.24. 06:02
Fotó: Getty Images
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Kolumbia 1–0-ra verte a Kongói DK-t a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, a K-csoportban. Mutatjuk a gólt!

 

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