Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
A hajrában szerzett góllal verte meg Kolumbia a Kongói DK-t – videó
V. J.
0
Tetszik
2026.06.24. 06:02
Fotó: Getty Images
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Kongói DK
Kolumbia
Kolumbia 1–0-ra verte a Kongói DK-t a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, a K-csoportban. Mutatjuk a gólt!
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Kongói DK
Kolumbia
0 Komment
Legfrissebb hírek
Már a hosszabbítást tervezik a szövetségi kapitánnyal
Foci vb 2026
30 perce
Cristiano Ronaldo duplázott, Munoz és Budimir találata is három pontot ért – a 13. játéknap 7 gólja egy helyen
Foci vb 2026
37 perce
Daniel Munoz lett a Kolumbia–Kongó meccs legjobbja
Foci vb 2026
59 perce
Daniel Munoz James Rodríguez nyomdokaiba lépett – statisztikák
Foci vb 2026
1 órája
Kolumbia is megszenvedett, de Munoz góljával legyőzte Kongót és továbbjutott
Foci vb 2026
1 órája
Vége: Kolumbia csak kiharcolta a Kongói DK elleni győzelmet
Foci vb 2026
1 órája
Romlik az impozáns gólátlag – iksz a félidőben
Foci vb 2026
2 órája
Cristian Martínez lett a panamai–horvát meccs legjobbja
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik