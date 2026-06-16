A brazilok meccsén mutatkozik be a vb-n a spanyol játékvezető

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a FIFA három nappal az aktuális mérkőzések előtt jelentette be a játékvezetői küldéseket, a videobírókról azonban most sem számolt be.

Eldőlt, hogy Brazília Haiti elleni mérkőzésén Alejandro Hernández Hernández fújja a sípot. A rutinos spanyol játékvezető némi meglepetésre került ki a vb-re, hiszen hazájában a harmadik számú bíróként jegyezték sokáig, de Jesús Gil Manzano egy korábbi, míg José María Sánchez Martínez az utolsó keretszűkítésnél maradt ki. Hernández Hernández eredetileg nem volt a vb-aspiránsok között, márciusban került csak be a jelöltek közé.

A német Felix Zwayer az Egyesült Államok–Ausztrália mérkőzést kapta. A Skócia–Marokkó összecsapást az üzbég Ilgiz Tantashev, míg a Törökország–Paraguay összecsapást a Katarban nyolcaddöntőt vezető salvadori Iván Barton vezeti.