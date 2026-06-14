14 passz a támadóharmadban: Michael Olise lett a meccs embere

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Michael Olise, FIFA Man of the Match on his World Cup debut.



✨ 1 assist

👌🏼 100% shot accuracy, 2/2

🧞‍♂️ 14 passes into final third

🛡️ 6/9 ground duels won

🧠 4 chances created

💥 2 big chances created

🍿 2/3 successful dribbles pic.twitter.com/SpP7jv15vC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

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