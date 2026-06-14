14 passz a támadóharmadban: Michael Olise lett a meccs embere
A Franciaország–Norvégia mérkőzésen előbbi sztárját, Michael Olisét választották MVP-nek – számai alapján sem érdemtelenül.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)
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