Megvan a győzelem, indulhat a matek – így juthat tovább a magyar válogatott

1. Németország 3 2 1 – 8–2 +6 7 2. Svájc 3 1 2 – 5–3 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 3 1 – 2 2–5 –3 3 4. Skócia 3 – 1 2 2–7 –5 1 Az A-csoport végeredménye

Ami már biztos: az A jelű négyesben a házigazda Németország végzett az élen hét ponttal, mögötte az ötpontos Svájc, majd a harmadik helyen Magyarország végzett három ponttal.

egymás ellen szerzett több pont egymás elleni jobb gólkülönbség egymás ellen több szerzett gól ha az 1–3. pontok alapján nem dönthető el a sorrend, akkor azokat újra kell alkalmazni a továbbra is azonosan állók között játszott mérkőzésekre. az összes csoportmeccsen elért jobb gólkülönbség az összes csoportmeccsen szerzett több gól ha két csapat áll azonos pontszámmal és az utolsó mérkőzést egymás ellen játszották, akkor a mérkőzés után tizenegyespárbajt rendeznek alacsonyabb fair play pontszám (sárga lap: 1 pont, piros lap második sárga után/azonnali piros: 3 p.) az Eb-selejtező összesített rangsorában elért jobb helyezés a rangsorolás szabályai azonos pontszám esetén CSOPORTON BELÜL

Az Eb-n minden csoport első két helyezettje mellett a hat csoportharmadik közül a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe. A mieink a 3 pontjukkal és –3-as gólkülönbségükkel jelenleg a harmadik helyen állnak a csoportharmadikok rangsorában. Ausztriának és Szlovákiának is három pontja van, de mindkét válogatottnak jobb a gólkülönbsége, mint a mieinknek. Mögöttünk áll Szlovénia két ponttal, illetve Albánia és Csehország 1-1 ponttal.

AKIKET MEGELŐZHETÜNK

B-csoport

A B jelű csoportban a spanyolok hat ponttal állnak az élen, az olaszok három ponttal a másodikak, míg Albánia és Horvátország 1-1 ponttal rendelkezik. Az utolsó körben, hétfő este az albánok a spanyolokkal, míg a horvátok az olaszokkal találkoznak. Amennyiben sem Albánia, sem Horvátország nem nyer, akkor ennek a csoportnak a harmadik helyezettjét biztosan megelőzzük.

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország



1. Spanyolország 2 2 – – 4–0 +4 6 2. Olaszország 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Albánia 2 – 1 1 3–4 –1 1 4. Horvátország 2 – 1 1 2–5 –3 1 A B-csoport állása

C-csoport

A C-csoportban Anglia 4 pontos, Szlovénia és Dánia 2 ponttal áll, míg a szerbek eggyel. Ha Gareth Southgate együttese az utolsó fordulóban, kedden legyőzi Szlovéniát, akkor csoportelsőként továbbjut. Így Szlovéniának két pontja marad, ezzel pedig bármilyen eredmény is születne a dán–szerb találkozón, a magyarok mindenképp megelőznék a C-csoport harmadik helyezettjét.

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia

21.00, München: Dánia–Szerbia

1. Anglia 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Szlovénia 2 – 2 – 2–2 0 2 2. Dánia 2 – 2 – 2–2 0 2 4. Szerbia 2 – 1 1 1–2 –1 1 A C-csoport állása

F-csoport

Előzhetünk az F-csoportban is. Itt Portugália már biztos továbbjutó a 6 pontjával. A hárompontos törökök is bizakodhatnak, míg a cseh, grúz duó az egymás elleni döntetlen miatt került nehéz helyzetbe. Ez viszont kedvez nekünk, hiszen ha sem a törökök (Csehország ellen), sem a portugálok (Grúzia ellen) nem szenvednek vereséget, úgy ebben a csoportban is maximum két pontja lesz a harmadik helyezettnek.

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország

1. Portugália 2 2 – – 5–1 +4 6 2. Törökország 2 1 – 1 3–4 –1 3 3. Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 4. Grúzia 2 – 1 1 2–4 –2 1 Az f-csoport állása

AMIRE KEVÉS ESÉLY VAN

A D-csoportban két 4 pontos csapat van (Hollandia és Franciaország), míg Ausztria három ponttal és +1-es gólkülönbséggel áll. A franciák kedden a biztosan tovább nem jutó, nulla pontos lengyelekkel játszanak, míg a hollandok Ausztriával. Amennyiben Ralf Rangnick együttese nem kap ki legalább négy góllal, úgy biztosan megelőzi a mieinket.

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország

1. Hollandia 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Franciaország 2 1 1 – 1–0 +1 4 3. Ausztria 2 1 – 1 3–2 +1 3 4. Lengyelország 2 – – 2 2–5 –3 0 A D-csoport állása

Az E jelű négyesben mindegyik csapatnak három pontja van. Szlovákia Romániával csap össze, míg Ukrajna Belgiummal találkozik. Ha csak az egyik meccs is döntetlen lesz, akkor a csoportharmadik biztosan megelőzi pontszámban Magyarországot. Ha mindkét meccsen nyer valaki, akkor a gólkülönbséget kell figyelni. Ebben jelen állás szerint mind a négy csapat jobban áll a magyaroknál.

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium

1. Románia 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Belgium 2 1 – 1 2–1 +1 3 3. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 4. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 AZ E-csoport állása

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

SKÓCIA–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna 54 000 néző. Vezette: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

SKÓCIA: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Amstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Ché Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, W. Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth K., 86.), Schäfer, Styles (Nagy Á., 61.), Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Szoboszlai D., Varga B. (Ádám M. 74.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth K. (90+10.)

Sárga lap: Styles (18.), W. Orbán (26.), Schäfer (44.), McTominay (50.), Kleinheisler (75., pályán kívül), Csoboth K. (90+11.)

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA OLVASHATJA!