Hamilton: Újra és újra emlékeztetnem kell az embereket, hogy ki is vagyok

Lewis Hamilton az előző évben nemegyszer már az időmérő első szakaszában búcsúzott, és pályafutása során először dobogó nélkül zárt egy teljes szezont. Idén viszont hat nagydíj után három pódiumot számlál, és a legutóbbi két versenyhétvégén egyaránt másodikként zárt. A Ferrari versenyzője ennek köszönhetően a bajnoki összetett második helyét foglalja el, és egyedül Andrea Kimi Antonelli előzi meg. Lemaradása ugyanakkor már 66 pont a Mercedes fiatal olaszával szemben.

„Először is szeretnék gratulálni Kiminek és a korábbi családomnak, a Mercedesnek. Újra megcsinálták: egy elképesztő autót építettek, és Kimi hihetetlen munkát végez, hétvégéről hétvégére hozza az eredményeket. Nagyszerű ezt látni, és őszintén örülök nekik! Ami minket illet, úgy gondolom, sikerült javulnunk az előző hónapokban, de egyelőre nem tudjuk felvenni velük a versenyt. Valószínűleg még rengeteg munka vár ránk, hogy felérjünk az ő szintjükre.”

„Ennek tükrében nagyszerű érzés újra második helyet szerezni, különösen Monacóban. Rendkívül nehéz körülmények voltak, ráadásul fantasztikus volt a közönség és a hangulat is, így ezt az eredményt mindenképpen aláírom. Sorozatban két második hely óriási dolog. Montrealban nagyszerű versenyem volt, de mindenki csak legyintett, hogy ott mindig gyors vagyok. Úgy érzem, most egy olyan időszakot élek, hogy újra és újra emlékeztetnem kell az embereket, hogy ki is vagyok.”

Tavaly a szurkolóim próbáltak engem emlékeztetni erre, most pedig nekem kell minden egyes hétvégén pályára lépnem, és bizonyítanom. Nagyszerű látni, hogy a csapatnál újra fellángolt a lelkesedés és a szeretet. Érzem a belém vetett hitüket is, azt, hogy bíznak bennem, és hogy hisznek abban a döntésben, amikor engem választottak. Ez nagyon sokat jelent számomra. Nagyon boldog vagyok.

Hamilton előtt váratlan lehetőséget nyitott a második állórajt, de nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel. „A győzelemre gondoltam. Arra, hogy már az elején elkapom. Adott volt a lehetőség, de sajnos szinte ugyanúgy jöttünk el mind a ketten. Talán kicsit közelebb kerültem hozzá, szinte ott voltam a hátsó kereke mellett, de nem eléggé ahhoz, hogy megpróbáljam megelőzni. Aztán ahogyan haladtunk előre, csak azt láttam, hogy fokozatosan ellép. A teljesítményük jelenleg más szintet képvisel.”

„Ugyanakkor hasznos tapasztalat is volt, mert sokkal tisztábban látom, milyen irányba kell fejlődnünk. Nemcsak abból, amit érzek az autóban, hanem abból is, amit közvetlenül láttam. Sok minden hiányzik erről az autóról. Általánosságban a nyers teljesítmény nincs meg, és előttünk járnak leszorítóerő tekintetében is. Ott van a motorerő is, de az itt nem igazán volt hátrány, hiszen a leszorítóerőről szólt minden. Elég volt megnézni a kigyorsításokat: ezen a téren ég és föld volt a különbség közöttünk. Ugyanakkor remélhetőleg hamarosan érkeznek fejlesztések, és tudom, hogy a gyárban mindenki keményen dolgozik. Bízom benne, hogy ők is elégedettek ezzel az eredménnyel.”