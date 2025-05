Piastri vagy Verstappen folytatja a sikerszériát? A tifosi örülhet vasárnap? – az európai szakaszára fordult az F1

Bár nincs egyszerű helyzetben Imola, a kontraktus esetleges meghosszabbítása mellett szólhat Hamilton ferraris szereplése, illetve a jövő nagy reménységének tartott, és eddig fantasztikusan teljesítő hazai versenyző, Antonelli is, aki plusz tömegeket vonzhat be. Bár a tifosi mindig is elsődlegesen a Ferrariért szurkolt szenvedélyesen, s a hazai versenyzőknek mindig kissé a Scuderia árnyékában kellett versenyezniük, Antonelli jó szereplése új löketet adhat a sikerre éhes tifosinak úgy is, hogy „rossz” csapatban versenyez.

Antonelli először hazai pályán (Fotó: AFP)

Ami az időjárást illeti, az eső már több alkalommal közbeszólt a hétvége alakulásába, s a legfrissebb előrejelzések szerint úgy tűnik, ez az idén sem lesz másként. A legnagyobb esély pénteken mutatkozik csapadékra, de az sem kizárt, hogy a futam napján is megnyílik az ég, miközben napról napra egyre melegebb idő fogja fogadni a mezőnyt. Az első két szabadedzésen még 20 Celsius-fok alatt alakulhatnak a hőmérsékletet, míg vasárnap akár a 25 Celsius-fokot is elérhetik a higanyszálak.

A legkisebb esély szombaton van a csapadékra, így nagy valószínűség szerint akkor éles körülmények között, az időmérőn is bemutatkozhat a Pirelli új, C6-os keveréke. Az olasz gumibeszállító 2025-re változtatott az egyes keverékeken, melynek részeként bővítette a skála lágyabb kínálatát is. A C6-os minden eddiginél puhább, és eredetileg kifejezetten a gyors, utcai pályákra lett kitalálva, de az eddigi tapasztalatok alapján már most debütál, majd a soron következő Monacói, valamint a június közepén megrendezendő Kanadai GP-n is szerephez jut.

Az idei tendencia ugyanis azt mutatja, a csapatok a legtöbb helyszínen az egy kiállásos stratégiát preferálják, hiszen amellett, hogy a pályapozíció rendkívül fontossá vált, a gumik viszonylag jól bírják, s nem olyan nagy a különbség egyes keverékek között, hogy megérje rövidebb távon feltenni a lágyabb abroncsokat. A Pirelli erre, és különösen a Szuzukában látottakra reagálván lágyabb gumikiosztást kezdett hozni a nagydíjakra, miközben azt fontolgatja, ki fog hagyni egy-egy keveréket, ezzel is nagyobb teljesítménybeli ugrást képezve az adott hétvégére hozott gumik között – három egymást követő keverék szokta általában képezni a kiosztást.

A C6-os keverék ugyanakkor valószínűleg vasárnap nem igazán fog előkerülni, helyette a C4-es és a C5-ös lesz a közkedvelt versenygumi, hiszen a pálya adottságaiból adódóan a csapatok ezúttal is egyetlen kerékcserére fognak törekedni. Egyrészről nem olyan nagy a gumikopás, másrészről a bokszutca elhelyezkedése és kialakítása nyomán a versenyzők itt vesztik a legtöbb időt egy-egy látogatással, ami egy olyan nyomvonalon, amelyik nem bővelkedik előzési pontokban, és egyetlen DRS-zónát foglal magába, megköveteli a minél kevesebb kiállást.

Mindezek fényében különösen fontos lesz az időmérő, mivel alapjaiban határozhatja meg a verseny végeredményét, és könnyen a japánhoz hasonló vasárnap várhat ránk, ha végig száraz körülmények lesznek. Bár Miamiban óriási volt a McLaren fölénye a futamon, egy körön ezúttal is alulmaradt, és versenyzői csak a második, illetve a negyedik rajtkockát sajátították ki, miközben a pole pozíciót az idén már a harmadik alkalommal Verstappen szerezte meg.

Ha a hollandnak ezúttal is sikerülne meglepetést okoznia a kvalifikáción, nem kizárt, hogy azzal szinte be is biztosítaná a másnapi sikert. Piastrira és különösen Norrisra így óriási nyomás fog nehezedni, miközben a riválisok, köztük a Mercedes is dörzsölheti a tenyerét, amelyiknél már Russell és Antonelli is megmutatta, képes remek kört letenni az asztalra, amikor igazán számít, utóbbinak ráadásul a hazai közönség extra motivációt is adhat.

A Ferrari ugyanakkor nagy kérdőjel a hétvége előtt: a maranellóiak mindenképpen szeretnénk minél jobb eredménnyel megörvendeztetni a tifosit, de az idén különösen egy körön szenvednek, ami már több helyszínen is nehéz helyzetbe hozta őket a versenyre. Egy újabb csalódást keltő szombat után így a csapat csak az égiekben bízhatna: Hamilton a miami szombaton már megmutatta, a tapasztalataira és a megérzéseire alapozva változó körülmények között képes különbséget jelenteni. Persze abban a hétszeres világbajnok és az olasz istálló is reménykedik, hogy nem kell eső ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni, és tényezőt jelenthet száraz pályaviszonyok mellett is.