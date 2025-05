„Jó lenne, ha kapna egy második esélyt a Cadillactől" – Vettel bízik benne, hogy Mick Schumacher visszatér az F1-be

Mick Schumacher 2022 végén szorult ki a Formula–1-es mezőnyből, de további két évig a királykategória vérkeringésében maradt, hiszen a Mercedes harmadik számú pilótája volt, ám 2025-től visszalépett az F1-es szerepvállalástól, hogy teljes mértékben a hosszútávú gyorsasági autós világbajnokságra (WEC) összpontosíthasson, ahol 2024-ben az Alpine oldalán kezdte el bontogatni a szárnyait.

A német versenyző több sikert is elért már a szériában, és a legutóbbi versenyen, a múlt hétvégén megrendezett Spa Francorchamps-i 6 órás viadalon is dobogón zárt a csapatával. Schumacher ugyanakkor még nem mondott le az F1-ről sem, s úgy tűnik, most minden eddiginél jobb esélye van a visszatérésre. A pilótának a mezőnyhöz 2026-ban csatlakozó Cadillac adhat lehetőséget, az ülés megszerzésében a Schumacher-család régi ismerőse, Dirk Müller segítheti, aki maga is autóversenyző.

„Tanácsadói szerepkörben vagyok ott Mick oldalán. Továbbra is megvan a saját csapata, és ennek most én is a részese vagyok. Tavaly találkoztunk, és az időzítés most a megfelelő. Mick nemcsak elképesztően tehetséges, de nagyszerű ember is. Szeretném segíteni, amiben csak tudom. Megvan benne a kellő erő, hogy érvényesülni tudjon az F1 világában. Ma már sokkal előrébb jár, mint amikor 2021-ben bemutatkozott. Nem néz vissza, csakis előre. Nagyon sok tapasztalatra tett szert, és teljesen más helyzetben van, mint amikor Formula–2-es bajnokként debütált” – nyilatkozta a Motorsport-Magazinnak.

Müller mellett a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is támogatja honfitársa F1-es törekvéseit. „Ma már sokkal érettebb. Úgy gondolom, nagyon jó munkát végez az Alpine csapatában a WEC-ben. Jó lenne, ha kapna egy második esélyt a Cadillactől. A legjobbakat kívánom neki! Természetesen továbbra is kapcsolatban vagyunk egymással, és tudom, hogyan ért véget a számára az F1. Szorítok neki, hogy kapjon egy újabb lehetőséget, mert szentül hiszem, hogy felveszi a versenyt a többiekkel” – idézte a németet a Sport.de.

Ami a Cadillacet illeti, a legfrissebb hírek szerint Sergio Pérez az első számú jelölt, de Mick Schumacher mellett versenyben van Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü, valamint Colton Herta is az egyik ülésért.