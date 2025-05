Newey már gőzerővel dolgozik a 2026-os autón – sikerre vezeti az Aston Martint?

„Emlékeim szerint most először változnak egy időben a karosszériára és az erőforrásokra vonatkozó regulák. Ez érdekes, és egyben kissé ijesztő is. A motorral és az aerodinamikával kapcsolatos szabályváltozások is lehetőséget kínálnak. Arra számítok, hogy különféle aerodinamikai megoldásokat és motorteljesítménybeli különbségeket láthatunk, mint ahogyan az történt 2014-ben is. A következő évben veszi kezdetét az együttműködésünk a Hondával is. Megbízom bennük, és nagy tisztelettel gondolok rájuk, hiszen a múltban már dolgoztunk együtt. Egy évet kihagytak az F1-ből, így bizonyos szinten próbálnak felzárkózni, de nagyszerű mérnökcsapatról van szó, és egy mérnökök által vezérelt vállalatról.”

„Különböző utakat keresünk, hogy ezek eltérőek-e a többiek által választottaktól, vagy jobbak-e, arról egyelőre fogalmunk sincs. Ez is része a Formula–1 izgalmainak, különösen akkor, amikor ilyen nagy szabályváltoztatások vannak. Mindig nehéz, amikor ilyen jelentős mértékben módosulnak az előírások, és minden csapatnak korlátozottak az erőforrásai a költségvetési határ és egyszerűen a létszámhiány miatt. Az alakulatok bizonyos mértékig alakítják a hozzáállásukat” – magyarázta Newey, majd kijelölte azt a területet is, amiben javulnia kell az Aston Martinnak.

„Az egyik terület, amiben a csapatunknak fejlődnie kell, az az aerodinamikai részleg. Rövid távon meg kell határoznunk, mely irányok lehetnek a követendőek, és az erőforrásinkat ezekre kell összpontosítanunk. Persze, miközben ezt tesszük, mindig fennáll a veszélye annak, hogy elszalasztunk valamit. Gyakran hosszú utat kell megtennünk ahhoz, hogy kiderüljön, érdemes volt-e egy adott irányba elindulni, és sokszor előfordul az is, hogy eleinte nem tűnik ígéretesnek egy irány, mert még fejletlen, de a végén sokkal gyümölcsözőbb.”

Newey-nak nincs közvetlen ráhatása az idei versenygépre, az AMR25-ösre. „Lawrence érthető módon azt szeretné, ha a lehető legjobban teljesítenénk 2025-ben is, így egy kisebb csoport még mindig dolgozik a mostani autón aerodinamikai szempontból. Néha ebédszünetben beszélgettem ezzel a kis csoporttal a kocsiról, és arról, mit kezdhetnénk vele. Egyeztettem Lance-szal (Stroll) és Fernandóval (Alonso) is, hogy kikérjem a véleményüket az idei gép erősségeiről és gyengeségeiről, valamint arról, milyen a korreláció a kocsi és a szimulátor között. A versenyzők elengedhetetlen részét képezik a visszacsatolási ciklusnak, ami meghatározza, miként módosítod a mérnöki szervezetet, illetve a dolgok menetét.”